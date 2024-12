Trwa właśnie gala Vibez Creators Awards, podczas której wyłonieni zostaną laureaci dziesięciu kategorii: lifestyle, foodie, debiut, kultura, moda, muzyka, trendsetter, aktywizm, beauty and make up oraz tytan. Nominowani zostali m.in. Książulo, Mateusz Glen, Maffashion i Friz. Na wydarzeniu pojawiła się plejada gwiazd internetu. Jak wypadli na ściance?

Vibez Creators Awards. Honorata Skarbek w koronkach, Luna na potężnych platformach

Tuż po godzinie 20:00 w warszawskim klubie Moxo rozpoczęła się pierwsza edycja Vibez Creators Awards. Na wydarzenie dotarli najpopularniejsi twórcy internetowi i influencerzy. Jak poszczególne gwiazdy zaprezentowały się na ściance? Honorata Skarbek wybrała odważny i bardzo modowy komplet z koronkowego materiału, na który składa się top z wycięciami i rozszerzanymi rękawami oraz obcisła, prześwitująca spódnica, spod której można było dostrzec czarną bieliznę. Gwiazdą, która postawiła na typowo wieczorową kreację, okazała się Martyna Kaczmarek. Uczestniczka "Top Model" założyła granatową satynową suknię z wyciętymi plecami i ciekawym wiązaniem.

W kontraście do poprzedniczki, z impetem na ściankę weszła Luna, od razu zwracając na siebie uwagę wyborem obuwia. Tegoroczna reprezentantka w Konkursie Piosenki Eurowizji włożyła masywne białe platformy, a także bluzkę i rajstopy w tym samym kolorze. Stylizację przełamała czarnym skórzanym płaszczem i spódnicą. W czerni zaprezentowała się także Andziaks. Do skórzanych spodni i kozaków na obcasie dobrała sweter w tym samym kolorze. Kto według was wypadł najlepiej? Dajcie znać w sondzie poniżej.

Luna zmierzyła się z nieprzychylnymi komentarzy na temat wyglądu. "Jestem wdzięczna za to, że mam taką urodę"

Luna w 2024 roku reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji. Nie udało jej się dostać do finału, jednak nieprzyjemne komentarze pod swoim adresem otrzymuje do dziś. W rozmowie z portalem Gazeta.pl wyznała, jak radzi sobie z hejtem. - Wchodzę na Instagrama i cały czas widzę osoby, które w kółko mi piszą, jak tragicznie wyglądam. Hejt cały czas mnie dotyka. To jest niekończąca się historia - zaczęła. Po chwili dodała jednak, że lubi to, jak wygląda. - Jestem wdzięczna za to, że mam taką urodę, jaką mam, bo tak naprawdę myślę, że to jest też moja siła i punkt rozpoznawczy, bo dzięki temu dużo osób mnie pamięta - podsumowała.