Tak będzie wyglądał pogrzeb Poznakowskiego. Symboliczna data

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o śmierci Ryszarda Poznakowskiego. Muzyk i songwriter zmarł 30 listopada. Poznakowski miał ogromny wpływ na polską branżę muzyczną i to od ponad sześciu dekad. Były członek Czerwono-Czarnych i Trubadurów miał 78 lat. O jego śmierci poinformował Piotr Iwicki, członek zarządu Stowarzyszenia Artystów Wykonawców. Pomimo tego, że Poznakowski długo zmagał się z chorobą nowotworową, do samego końca pozostał aktywny zawodowo. Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły pogrzebu artysty. Nie ma tu przypadków.

Poznakowski zostanie pochowany 13 grudnia. Znamienna data

"Fakt" poinformował, że pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego odbędzie się 13 grudnia o 13:30. To bardzo symboliczny wybór daty i godziny. To Poznakowski był autorem wielkiego hitu Kasi Sobczyk "Trzynastego". Utwór ten stał się jednym z największych hitów polskiego bigbitu i do dziś jest często przypominany przy okazji różnych festiwali i koncertów telewizyjnych. Słowa "trzynastego - nawet w grudniu jest wiosna" nabiorą teraz głębszego znaczenia. Na pogrzebie wybrzmi utwór "Byłaś tu", który Poznakowski przed laty skomponował dla Krzysztofa Krawczyka. O to prosiła wdowa po muzyku, Teresa Poznakowska. Podczas uroczystości piosenkę zaśpiewa Piotr Kuźniak, który w latach 1993 - 2022 był solistą Trubadurów.

Poznakowski miał trzy żony. Robił także karierę w polityce

Nie tylko data pogrzebu jest symboliczna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się bowiem w Szelkowie. W kościele, w którym popularny muzyk w 2011 roku wziął ślub z Teresą Poznakowską. Przypomnijmy, że słynny Trubadur był trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była piosenkarka Janina Śmietanówna, z którą miał ślub cywilny. Związek skończył się jednak rozwodem w 1978 roku. Rok później artysta związał się z Danutą, z którą był aż do jej śmierci w 2009 roku. Co ciekawe, Poznakowski oprócz kariery w branży muzycznej, starał się działać także w polityce. W 2011 roku został wybrany na urząd sołtysa wsi Magnuszew Duży. W wyborach zdobył blisko 80 proc. poparcia. W wyborach z roku 2019 to samo stanowisko objęła żona Poznakowskiego.