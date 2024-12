Grzegorz Kajdanowicz przez lata był w szczęśliwej relacji z żoną Karoliną. Doczekali się dwójki dzieci -Kajetana i Karola. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. - Małżeństwo się rozpadło, ale nie dlatego, że ja dużo pracowałem. Oczywiście, że to nie pomagało, bo kiedy dzieci były małe, to ja bardzo dużo wyjeżdżałem, ciągle mnie nie było. Pracowałem w weekendy, w święta. (...) Natomiast bardziej jest to kwestia osobowości. Nie jestem najłatwiejszym człowiekiem - tłumaczył Grzegorz Kajdanowicz w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Obecnie dziennikarz nie może narzekać na samotność.

Grzegorz Kajdanowicz z partnerką na Balu Fundacji TVN. Ależ kreacja

Po rozpadzie małżeństwa Grzegorz Kajdanowicz znalazł szczęście u boku Anieli Czajewskiej. Podobno połączyła ich miłość do sportu, a dokładniej tenisa. Zakochani nie ukrywają swojego związku i pokazują się na ściankach. Fotoreporterzy dostrzegli ich na Balu Fundacji TVN. Ukochana dziennikarza zaprezentowała się w bardzo szykownej kreacji. Postawiła na koronkową sukienkę do ziemi w bordowym kolorze, który jest hitem sezonu. Grzegorz Kajdanowicz także wystroił się na tę okazję. Włożył garnitur, muchę oraz eleganckie buty. Chcecie zobaczyć, jak dziennikarz i jego partnerka wyglądali na balu? Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziecie kadry z tego wydarzenia.

Grzegorz Kajdanowicz wspomniał o ukochanej. Dlaczego nie wrzucają wspólnych zdjęć?

Chociaż Grzegorz Kajdanowicz i Aniela Czajewska od czasu do czasu pojawiają się na ściankach, to rzadko publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Dlaczego? Dziennikarz wszystko wytłumaczył. "Mam partnerkę, która jak wiele osób prowadzi Instagrama, ale rzadko wrzuca nasze wspólne zdjęcia. Bo jakoś nie czuję potrzeby informowania, że teraz jestem na wakacjach, teraz na premierze filmu, a innym razem na meczu Legii Warszawa" - powiedział w rozmowie z portalem tenismagazyn.pl. ZOBACZ TEŻ: Ekspert wybrał TOP 3 stylizacji z Balu Fundacji TVN. "Doskonałe wyczucie" [PLOTEK EXCLUSIVE]