Kilka dni temu media rozgrzała informacja, że Marianna Schreiber spotyka się z kolejnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W oko miał jej wpaść syn Ryszarda Czarneckiego, chociaż początki tej znajomości raczej nie były różowe. Pytaliśmy celebrytkę o komentarz w sprawie relacji z Przemysławem Czarneckim, ale ona stwierdziła, że dla odmiany nie chce poruszać prywatnych spraw na forum publicznym. Szybko zmieniła zdanie. Na najnowszym opublikowanym zdjęciu pozuje w uścisku polityka.

Schreiber na zdjęciu z Czarneckim. Ma żal do internautów. "Jednym słowem - obrzydliwe"

Zdjęcie Schreiber i Czarneckiego zostało opublikowane na ich kontach na Instagramie. Wymowny jest też opis, który został zamieszczony pod fotografią. Marianna ma żal do internautów i mediów. "Ludzie, niektóre wasze komentarze są naprawdę okropne. Nigdy nie sądziłam, że można osiągnąć taki poziom okrucieństwa, obrzydliwych sformułowań, obraźliwych tekstów" - napisała Schreiber. Celebrytka kontynuowała, podkreślając, że zachowanie komentujących nie pozwala jej żyć na własnych zasadach. "Nie mam słów, by wyrazić swoje ubolewanie nad tym, co się dzieje w moim kierunku. To wszystko nie pozwala mi żyć na własnych zasadach, do czego mam przecież prawo. Jest to jednym słowem - obrzydliwe. Jest mi tak po ludzku przykro" - podkreśliła.

Schreiber zwróciła się do Ryszarda Czarneckiego. "Jest pan ostoją"

Schreiber dodała też, że będzie modlić się za osoby, które plotkowały na jej temat i analizowały jej życiową sytuację. "Przeczytałam kilkadziesiąt artykułów na swój temat, wypowiedzi znawców i psychologów. To, że jestem z kimś dla korzyści albo nie jestem. To, że ktoś jest czemuś winny, albo i nie. Naprawdę tak nisko upadliśmy jako społeczeństwo? Za te osoby będę się po prostu modlić. A życzliwym i szanującym moje uczucia z całego serca Bóg zapłać" - czytamy w poście Schreiber. Nieoczekiwanie, na koniec wypowiedzi Schreiber zwróciła się do ojca swojego partnera. "Dziękuję tutaj Ryszardowi Czarneckiemu za wsparcie. Jest pan, panie pośle - wspaniałym ojcem i ostoją" - zakończyła.