28 listopada Krzysztof Ibisz pochwalił się w mediach społecznościowych informacją o tym, że doczekał się czwartego dziecka z żoną Joanną. "Właśnie przywitaliśmy na świecie naszą ukochaną córeczkę. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwale czekali razem z nami" - przekazał uradowany. "Nasza królewna, jak i jej mama czują się dobrze" - dodał. Pod postem Krzysztofa Ibisza zaroiło się od komentarzy. "Gratulacje" - napisała Marcelina Zawadzka. "Zdrówka dla wszystkich" - dodała Maffashion. Post nie umknął także byłej żonie prezentera - Annie Nowak-Ibisz.

Anna Nowak-Ibisz nie kryła radości. "Ty wiesz, jak na ciebie czekaliśmy"

Anna Nowak-Ibisz zamieściła obszerny komentarz pod postem byłego męża. Najpierw zwróciła się bezpośrednio do niego. "Marzenia się spełniają" - zaczęła. Później skierowała kilka słów do obecnej ukochanej Ibisza. "Asia, słowa są niepotrzebne" - czytamy. W dalszej części wpisu Ibisz-Nowak wyraźnie dała do zrozumienia, że nie tylko ona jest uradowana z narodzin córki byłego męża. Wspomniała także o ich synu Vincencie. "Skarbie maleńki, ty wiesz, jak na ciebie czekaliśmy, ile zakładów było o to, jaką datę wybierzesz na swoje urodziny. Twój brat Vincent chodzi dumny jak paw. 'Mam siostrę, mam siostrę' - powtarza. 'Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, jaką wyciągniesz' - powiedział Forest Gump. Ty wyciągnęłaś taką z napisami: miłość, determinacja i spełnione marzenia" - czytamy w komentarzu Anny Nowak-Ibisz.

Krzysztof Ibisz o imieniu córki. Nie może się zdecydować?

Krzysztof Ibisz został zaskoczony w programie "halo tu polsat". Paulina Sykut-Jeżyna poinformowała widzów, że jej współprowadzący właśnie został ojcem małej Heleny. Odpowiedź prezentera świadczy jednak o tym, że prezenter nie jest jeszcze zdecydowany co do imienia pociechy. - Tak, Helenka, ale jeszcze rozważamy pewne opcje. Mówimy do niej Helenka, ale jeszcze zobaczymy - wyznał w programie na żywo. ZOBACZ TEŻ: Górniak zalała się łzami, gdy wspomniała o Dodzie. Kurzajewski musiał przerwać wywiad