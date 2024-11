Media huczą o pojednaniu Dody i Edyty Górniak. Wokalistki padły sobie w ramiona podczas finału "Tańca z gwiazdami". Później spotkały się także na kawie i rozmawiały ponad trzy godziny. Wszystkim pochwaliły się w sieci. - Wiemy, że czekaliście na ten moment, oto on! - mówiła Doda na relacji. - Pragniemy zainspirować, że warto być otwartym, odważnym, dobrym, czułym - dodała zadowolona Edyta Górniak. Wieść o pojednaniu wokalistek dotarła nawet do Szymona Hołowni.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa komentuje zgodę Górniak i Dody. "Dostałam..."

Szymon Hołownia o zgodzie Edyty Górniak i Dody. Wspomniał o swojej książce

Ostatnio Szymon Hołownia odpalił transmisję na żywo w mediach społecznościowych. Internauci dopytywali go o to, co sądzi o pojednaniu Dody i Edyty Górniak. Polityk podszedł do tematu z przymrużeniem oka. - Poważnie Doda pogodziła się z Górniak? Słuchajcie, jeżeli Doda pogodziła się z Górniak, jeżeli ten news jest prawdą, to mam filar, bardzo poważny do tego, żeby uznać, że tytuł mojej książki "Nie dajmy się podzielić", która przypominam, że będzie miała premierę już w ten piątek w Warszawie, jest trafiony w punkt. Jeżeli już takie znaki na niebie i na ziemi, i w innych eonach lub galaktykach się pojawiają, bo tu trzeba czasem mówić też i o tym, że to w innych galaktykach, że Doda godzi się z Edytą Górniak. To znaczy, że wyczułem czas - powiedział. Na koniec Hołownia stwierdził, że to bardzo dobra wiadomość, która go ucieszyła.

Justyna Steczkowska o koleżankach z branży. "Gratuluję"

Nie tylko Szymon Hołownia zdecydował się skomentować ocieplenie relacji między Dodą a Edytą Górniak. Głos zabrała także Justyna Steczkowska. - Wspaniale, gratuluję. Uważam, że to wspaniałe. Myślę, że fani Edyty i fani Dody nie mogli sobie wymarzyć lepszego prezentu na święta. To znaczy, że wszyscy dojrzewamy, poszerzamy swoją świadomość i rozumiemy ten prosty fakt, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Że bardziej nam służy miłość oraz empatia niż złość i gniew - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem. ZOBACZ TEŻ: Koroniewska nabija się z pojednania Górniak i Dody. Zadzwoniła do Szelągowskiej