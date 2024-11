Piotr Cyrwus największą popularność w mediach zyskał dzięki roli Ryszarda Lubicza w "Klanie". Aktor po 15 latach występowania w serialu postanowił nagle odejść z produkcji. Przyznał, że była to dla niego niezwykle ciężka decyzja, ale nie chciał być zaszufladkowany jako aktor jednej roli i postanowił rozwijać swoje umiejętności aktorskie na teatralnych deskach. "Od 1 stycznia 2012 roku będę etatowym aktorem Teatru Polskiego w Warszawie i w związku z tym żegnam się z rolą Ryszarda Lubicza. Decyzja o rozstaniu z "Klanem" była jedną z najtrudniejszych, o ile nawet nie najtrudniejszą - jakie przyszło mi podjąć w moim zawodowym życiu. Uznałem jednak, że wszystko, co mogłem dać z siebie Ryszardowi Lubiczowi, już dałem i wszystko, co mogłem od niego dostać, dostałem" - pisał w mediach społecznościowych. Jak produkcja kultowego serialu TVP poradziła sobie z decyzją aktora? Ryszarda Lubicza uśmiercono. Nie wszyscy wiedzą, że Piotr Cyrwus ma znaną żonę, która występowała m.in. w "Barwach szczęścia". Kim jest jego życiowa partnerka?

Piotr Cyrwus zakochał się na studiach. "Wystarczył jeden wspólny wieczór"

Piotr Cyrwus swoją żonę Maję Barełkowską poznał jeszcze w trakcie studiów w szkole teatralnej. Oboje są absolwentami PWST w Krakowie. Ona od razu zwróciła jego uwagę swoją urodą, ale najpierw połączyło ich koleżeństwo. Widywali się na szkolnych korytarzach i spotykali na wspólnych imprezach ze znajomymi. Dopiero po latach zrodziło się między nimi uczucie.

Wystarczył jeden wspólny wieczór, parę ważnych słów i okazało się, że to jest to

- wyznał aktor w wywiadzie dla magazynu "Pani". W 1985 roku para wzięła ślub. W rozmowie z magazynem przyznali, że w ich związku także zdarzają się kłótnie, ale para podjęła odpowiedzialną decyzję, że chce być razem do końca, więc wytrwale pokonuje mniejsze i większe kryzysy. "Po prostu chcemy być razem" - podkreśliła żona aktora.

Maję Barełowską znacie z popularnych polskich seriali. Zagrała także w "Klanie"

Maja Barełowska po studiach na krakowskim PWST w 1988 roku zadebiutowała w filmie "Dekalog VII" Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie wcieliła się w rolę Majki. Widzowie mogą ją kojarzyć także z popularnych polskich seriali takich jak m.in. "Na wspólnej", "Barw szczęścia", czy "Czasu honoru". Co ciekawe Barełkowska ma za sobą także rolę w "Klanie", kiedy w serialu nadal grał Cyrwus. Pamiętacie, w jaką wcieliła się postać? Żona serialowego Ryśka w produkcji TVP zagrała Basię, siostrę Bogny.