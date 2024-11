Marek Jakubiak, lider koła poselskiego Wolni Republikanie od lat jest w związku z Irminą Ochenkowską. Okazuje się, że kobieta również miała swój epizod z polityką. W 2015 roku z listy Kukiz'15 starała się o wejście do Sejmu. Niestety uzyskany wynik nie był wystarczający, by otrzymać mandat poselski. Swoich sił spróbowała także w 2018 roku. I tym razem starania Ochenkowskiej nie na wiele się zdały. Partnerka Jakubiaka posłanką nie została, ale na nudę narzekać nie może. Tym zajmuje się na co dzień.

Marek Jakubiak i jego partnerka prowadzą wspólnie interesy

Ochenkowska jest magistrem pedagogiki pracy i organizacji. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Kiedyś pisała, że pasjonuje się nowymi technologiami w dziedzinie medycyny i informatyki, projektowaniem mody, malarstwem, mineralogią, ogrodnictwem i strzelectwem. Jej praca jest jednak związana z czymś zupełnie innym. Ochenkowska pełni obecnie funkcję prezeski zarządu Browarów Regionalnych, których właścicielem jest jej mąż. Firma specjalizuje się w "reanimacji regionalnych browarów". "Grupa dynamicznie się rozwija, warzy łącznie 16 marek piwa zatrudniając ponad 100 osób" - czytamy na stronie internetowej.

Marek Jakubiak żyje w związku partnerskim, ale nie popiera ustawy regulującej te relacje

Brak poparcia w sprawie związków partnerskich ma wynikać z osobistych doświadczeń Jakubiaka. - Nie widzę potrzeby zmian. W niczym mi to nie przeszkadza ani nie pomaga, jak będę chciał ślub, to będzie. Jak ludzie chcą tak żyć, to niech sobie żyją - mówił swego czasu na antenie Radia Zet. Jednocześnie polityk wyraził swoje obawy względem możliwych konsekwencji wprowadzenia takiej ustawy. Według niego środowiska lewicowe chcą w ten sposób umożliwić parom homoseksualnym adopcję dzieci. - To jest pierwszy krok do tego. I oni za kulisami o tym mówią. Nigdy na to nie pójdę i żadnego pierwszego kroku nie będzie. (...) Nie wierzę, że komuś w tym wypadku pomogę - mówił w rozmowie z Beatą Lubecką.