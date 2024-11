Afera pod filmikiem Wieniawy. Stylista wziął pod lupę jej 'brudne' spodnie

Julia Wieniawa jest wielką pasjonatką mody, a w swojej garderobie ma ubrania i dodatki od najdroższych projektantów. Jakiś czas temu miała również okazję sprawdzić się jako modelka. W gronie innych sław zaprezentowała się na paryskim tygodniu mody. Aktorka regularnie zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia swoich stylizacji. Tym razem nagrała filmik i zaprezentowała się w luźnym zestawie. Całą uwagę skupiły jej spodnie. W komentarzach zrobiło się gorąco. Modowy ekspert w rozmowie z nami wziął pod lupę jej stylizację.

Zobacz wideo Wieniawa o problemach z wytwórnią i singlu, który zniknął ze Spotify

Nowa stylizacja Wieniawy oburzyła internautów. "Brudne" spodnie to dla nich za dużo

Julia Wieniawa zamieściła na Instagramie filmik, na którym pokazała, jak składa całą stylizację. Postawiła na włochaty sweter marki premium. Dobrała do niego pomarańczowy kaszkiet, stylowe okulary przeciwsłoneczne, buty z sieciówki i szerokie spodnie znanej marki, które ozdobiono srebrnym łańcuchem i licznymi plamami. To właśnie ostatni element garderoby nie przypadł do gustu internautom.

W komentarzach aż zawrzało. "Te spodnie wcześniej miał na sobie jakiś mechanik i czołgał się pod samochodem?" - czytamy. Aktorka tym razem zdecydowała się odpowiedzieć na przytyki. "Tak! Special custom u pana Stasia" - odpisała. Dystans jednak nie pomógł. "Nie hejtuję nigdy i nie mam zamiaru. Wyrażę tu tylko moją opinię - nie, no nie, serio. Dziewczyno, jesteś śliczna, a takimi "brudnymi" spodniami można tylko pokazać, że nie dba się o czystość i całą resztę", "Nie no, te spodnie to tragedia. Nie rozumiem tej mody" - pisali fani. Szybko znaleźli jednak plusy tego modelu. "Wreszcie prania nie trzeba robić i można wyglądać modnie" - napisała internautka. Wieniawa przyznała jej rację. "Dokładnie. Po co prać, jak zaraz będą brudne!" - odpowiedziała.

Stylista wziął pod lupę "brudne" spodnie Wieniawy. Ma kilka wniosków

O ocenę nowej stylizacji gwiazdy poprosiliśmy stylistkę i modowego eksperta. Jak sam podkreślił, nie ma się do czego przyczepić. "Julia Wieniawa pokusiła się na doskonale wpisującą się w obecne trendy stylizację. Postawiła na jaskrawożółty sweter z zabawnym motywem i bardzo modne, szerokie jeansy. Spodnie sprawiają wrażenie brudnych, lecz dokładnie tak ma być. W zestawieniu z białymi szpilkami prezentują się oszałamiająco. Stylizację wokalistki uzupełniła zadziorna, pomarańczowa czapka i srebrna biżuteria. Patrząc na Julię trudno do czegokolwiek się przyczepić - jest świeżo, zabawnie i bardzo modnie" - wyliczył w rozmowie z Plotkiem modowy ekspert i stylista fryzur Michał Musiał.