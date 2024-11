Małgorzata Kożuchowska do dziś jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek. Pojawia się nie tylko w filmach i serialach, ale często można widywać ją na galach czy branżowych wydarzeniach. Dla wielu kobiet Kożuchowska jest ikoną stylu, a jej stroje są często komentowane w mediach. Choć na ważnych uroczystościach Kożuchowska prezentuje się zawsze w starannie dobranych stylizacjach i wieczorowym makijażu, na co dzień stawia na naturalność.

Małgorzata Kożuchowska bez makijażu. Pokazała kadr z wizyty u fryzjera

Małgorzata Kożuchowska jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się kadrami z codziennego życia. Ostatnio aktorka postanowiła poinformować fanów o niedawnej wizycie o fryzjera. Kożuchowska wrzuciła kadr, na którym widać, jak pozuje w fotelu w ręczniku na głowie. Aktorka tego dnia zdecydowała się zrezygnować z makijażu i pokazała się fanom sauté. Co więcej, ujęcie, które opublikowała na Instagramie, skojarzyło jej się z bohaterką filmu Jerzego Kawalerowicza. "Prawie jak 'Matka Joanna od Aniołów'" - podpisała zdjęcie. Kadr możecie podejrzeć w galerii na górze strony.

Małgorzata Kożuchowska o pielęgnacji. Tak dba o cerę

Kilka lat temu w rozmowie z "Vivą!" aktorka została zapytana, jak dba o cerę. Jak przyznała, jej zdaniem żadne zabiegi czy kosmetyki nie równają się z efektami, które przynosi sen i odpowiedni odpoczynek. - To widać najlepiej po urlopie, gdy wracamy zrelaksowani, wypoczęci, a skóra wygląda młodo - stwierdziła. Małgorzata Kożuchowska dodała również, że oprócz tego przywiązuje dużą wagę do kosmetyków, których używa, a także dba o demakijaż. Ponadto nawet przy wyborze produktów do makijażu stawia na takie, które odżywiają i pielęgnują skórę. A co jest podstawą codziennej pielęgnacji? - Demakijaż, krem nawilżający na dzień, wieczorem odżywczy. Nie tylko głowie, ale i skórze dobrze też robią codzienne spacery z moimi psami. Dbam o to, by nigdy z nich nie rezygnować. A jak mam więcej czasu dla siebie, to chętnie organizuję sobie domowe spa - zdradziła.