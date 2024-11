23 listopada wszystko stało się jasne. To Rafał Trzaskowski został kandydatem Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich. - To pokazało, że jesteśmy w stanie obudzić całą Polskę. Wychodzimy z tych prawyborów mocniejsi. Czuję, że mam bardzo mocny mandat, żeby wygrać z PiS - mówił po wygranej z Radosławem Sikorskim. Co wiemy o żonie prezydenta Warszawy?

Małgorzata Trzaskowska miała przeczucie, że to ten jedyny. "Może zabrzmi to banalnie..."

Małgorzata Trzaskowska poznała polityka, gdy miała zaledwie 19 lat. Od początku towarzyszyło jej przeczucie, że spotkała swoją drugą połówkę. "Może zabrzmi to banalnie, ale to była miłość od pierwszego wejrzenia. Oglądałam zdjęcia mojego brata ze studiów i na jednym z nich zobaczyłam chłopaka, który mnie zaciekawił. Później przyjechałam do brata na zakończenie roku kolegium europejskiego. Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się myśl: To będzie mój mąż. Sama się wtedy śmiałam z tego dziwnego przeczucia" - powiedziała Małgorzata Trzaskowska w wywiadzie dla "Vogue". Jak się później okazało, jej intuicja się nie myliła. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy i jego ukochana stanęli na ślubnym kobiercu w 2002 roku. Doczekali się dwójki dzieci - córki Aleksandry i syna Stanisława.

Czym zajmuje się Małgorzata Trzaskowska? "Przypomina Marię Kaczyńską"

Małgorzata Trzaskowska studiowała na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2007–2019 pracowała w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Do jej obowiązków należało m.in. promowanie stolicy. Gdy jej mąż zaczął pełnić funkcję prezydenta miasta, to postanowiła zawiesić karierę zawodową. Trzaskowski twierdzi, że jego ukochana jest bardzo otwartą osobą. "Żonę bardzo trudno powstrzymać przed mówieniem tego, co myśli, dlatego mielibyśmy pierwszą damę, która często wyrażałaby swoją opinię. Ale nie brak jej też empatii i wdzięku osobistego, w czym przypomina Marię Kaczyńską, która była znana z uśmiechu i z tego, że pochylała się nad słabszymi" - powiedział w rozmowie z "Newsweekiem". ZOBACZ TEŻ: Książę William jak Rafał Trzaskowski. Tym nagraniem rozbił bank