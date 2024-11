Marianna Schreiber ma za sobą bolesne rozstanie z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. O rozpadzie małżeństwa miała dowiedzieć się z mediów. - Ja tego do końca życia nie zapomnę jako najgorszej drugiej rzeczy w moim życiu, bo wymieniłam tylko jedną. Ja myślałam, że mi się życie kończy. Przeczytałam to i się osunęłam z łóżka na podłogę. Myślałam, że mi się życie kończy, serio. Ja nie mogłam oddychać. Dramat. Nie chcę nawet tego wspominać - powiedziała Żurnaliście. Od rozstania minęło już trochę czasu, a Marianna Schreiber stara się iść do przodu.

Marianna Schreiber pokazała zdjęcie z męską dłonią. "Gratulacje"

Marianna Schreiber opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym przyglądała się różom trzymanym przez męską dłoń. "Jeżeli jest ktoś, kto cię akceptuje w pełni taką, jaką jesteś - to możesz się czuć tak, jakbyś wygrała milion w totka" - czytamy w opisie kadru. Internauci jednoznacznie zrozumieli, że za pomocą tej publikacji Marianna Schreiber chciała ogłosić w sieci nowy związek. "Pięknie, obyś była szczęśliwa", "Gratulacje! Widać, że facet ogarnięty! Koszula i spinki ! Uwielbiam takich mężczyzn", "Gratulacje, oby ten ktoś panią uszczęśliwił", "Dużo szczęścia i miłości", "Super, trzymam kciuki" - czytamy. Omawiany kadr opublikowany przez Mariannę Schreiber znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

Marianna Schreiber o opiece nad córką. "Staram się i staję na głowie..."

Marianna i Łukasz Schreiberowie doczekali się córki Patrycji. Podczas niedawnej sesji Q&A celebrytka wyjawiła, jak wyglądają kontakty polityka z pociechą. "Staram się i staję na głowie, by zapewnić Patrycji także obecność taty, mimo że to nie będzie już to samo. Nie mam wpływu na intensywność i zaangażowanie czy inne kwestie, ale to ważne, że jest obecny w jej życiu jakkolwiek. To się dla mnie liczy, że Pati mniej czy bardziej tego tatę ma" - odparła Marianna Schreiber. ZOBACZ TEŻ: Marianna Schreiber nagrała piosenkę o rozpadzie małżeństwa. "O jego nowej dowiedziałam się z gazety"