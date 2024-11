Obecnie w mediach jest bardzo głośno o Rafale Trzaskowskim. Wszystko przez prawybory Koalicji Obywatelskiej, w których prezydent Warszawy walczył z Radosławem Sikorskim. Już wszystko jasne. 23 listopada wątpliwości rozwiał Donald Tusk, podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Decyzja zapadła po piątkowych prawyborach w KO, w których wzięło udział ponad 22 tysiące osób. Prezydent Warszawy wygrał 74,75 procentami głosów. Jak wcześniej informował Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, kampania prezydencka rozpocznie się 8 stycznia 2025 roku. W jej prowadzeniu Trzaskowskiemu pomoże nie tylko doświadczenie, ale także wszechstronne wykształcenie. Jakie studia skończył?

Rafał Trzaskowski ukończył filologię angielską, ale to nie wszystko. Zdobył tytuł doktora

Rafał Trzaskowski przez lata stawiał na edukację. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył dwa kierunki: stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz filologię angielską na Wydziale Neofilologii. Na tym jednak nie koniec. Prezydent Warszawy ukończył europeistykę w Kolegium Europejskim w Natolinie. Dodatkowo w 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości Trzaskowski był także stypendystą Uniwersytetu Oksfordzkiego. Co sądzicie o jego wykształceniu? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Rafał Trzaskowski najlepiej ubranym politykiem? Ekspert zdecydował

Jakiś czas temu porozmawialiśmy ze stylistą Bartem Pniewskim, który ocenił styl ubioru polityków. Pochwalił prezydenta Warszawy. - Jeżeli chodzi o najlepiej ubranego polityka, to oczywiście w najlepszym kierunku idzie minister Kołodziejczak, bo odrzucił udawaną skromność, ale takim najlepiej prezentującym się politykiem jest dla mnie prezydent Trzaskowski. On po prostu sam w sobie ma wiele klasy, luzu i to daje mu tę pozycję - powiedział nam. ZOBACZ TEŻ: Rafał Trzaskowski tak się odstrzelił na Wielką Warszawską. Stylista: Spodnie wyraźnie nie pasują do reszty