Pierwszy śnieg rozczulił Donalda Tuska. Wspomniał o mamie

Zima zbliża się wielkimi krokami, a dowodem na to mogą być ostatnie opady śniegu. Niektórzy byli wyraźnie zaskoczeni, że ulice zrobiły się białe tak wczesną porą. Posypało również u Donalda Tuska. Premier nie ukrywa, że taki czas jak ten sprawia, że staje się nieco bardziej... sentymentalny. Tusk chwycił za telefon i od razu podzielił się refleksjami z obserwatorami. Co napisał?

Donalda Tuska wzięło na wspominki. "Widzę mamę przygotowującą kolację wigilijną"

"Sporo lat przeżyłem, problemów do rozwiązania jak zawsze cała masa, ale kiedy z nieba spada pierwszy śnieg, wracam myślą do dzieciństwa" - zaczął we wpisie na swoim profilu na Instagramie. "Widzę mamę przygotowującą kolację wigilijną, tatę dźwigającego choinkę i siostrę wyglądającą anioła za oknem. Robię się wtedy - mówiąc wprost - nieznośnie sentymentalny. Wy też tak macie?" - dopytywał internautów. Pod postem zaroiło się od równie refleksyjnych komentarzy. "To cudowne wspomnienia nas wszystkich panie premierze. Ja też tak mam i to jest piękne", "Tak! Śnieg od zawsze kojarzył mi się z czasem, w którym byłam młodsza", "Wracają w pamięci czasy, które już nigdy nie wrócą i ludzie, których kochaliśmy, a których już nie ma" - pisali.

Donald Tusk pokazał wnuka. Mina mówi wszystko

W ostatnim czasie premier coraz częściej dzieli się w mediach społecznościowych życiem prywatnym. Nie tak dawno zamieścił zdjęcie ze swoim wnukiem Mikołajem. Chłopak przerósł już dziadka o kilka centymetrów. "Dziesięć miesięcy temu chwaliłem się tu podobnym zdjęciem, na którym byłem wciąż ciut wyższy od mojego najstarszego wnuka. Dzisiaj Mikołaj nie pozostawił mi już żadnych złudzeń. Jestem dumny jak paw, nawet jeśli mina mówi co innego" - napisał premier pod zdjęciem, które znajdziecie w naszej galerii. Twarz polityka w istocie wyrażała zgoła odmienne emocje. "Mina bezcenna", "Mina rozwala", "Dziadek na medal", "Nowe pokolenie rośnie, nabiera nowego znaczenia" - pisali internauci.