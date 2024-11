Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak regularnie dzielą się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu para powitała na świecie córkę Antoninę. Zdjęcia i nagrania życia z małym dzieckiem to codzienność na ich profilach. Ostatnio pewien wątek rozpętał prawdziwą burzę w sieci. Rodzice zabrali córkę na pierwszą kontrolną wizytę u stomatologa. W komentarzach pojawiło się wiele negatywnych głosów fanów, którzy stwierdzili, że Rzeźniczaki zaszkodzą dziecku, podając mu pastę z fluorem. Ci postanowili się wytłumaczyć. Specjalnie nagrali nowy materiał.

Zobacz wideo Paulina Rzeźniczak opublikowała urocze nagranie. Pokazała, jak jej ukochany bawi się z córką

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak rozpętali "fluorową wojnę". Musieli się tłumaczyć

Na profilach Rzeźniczaków pojawił się nowy materiał, który nawiązywał do "fluorowej wojny". Rodzice Antoniny na początku odegrali zabawną scenkę, nawiązując do negatywnych komentarzy obserwatorów. Na wstępie podkreślili, że nie mają nic przeciwko dyskusji i wymiany zdań pod ich filmikami. Dodali jednak, że wszystko powinno się odbywać w sposób kulturalny. - Jeśli rozmawiacie o tym fluorze, to rozmawiajcie, a nie, że jeśli ktoś ma odmienne zdanie, to kompletnie tego nie szanujecie - powiedziała Paulina Rzeźniczak. "Rozmawiajmy, wymieniajmy się spostrzeżeniami ale z szacunkiem" - czytamy w opisie. Fani kompletnie się z tym zgodzili. "Najlepiej dać żyć innym po swojemu. Bo w sumie, po co innym pisać pod każdym postem, że źle robią", Prawda jest taka, że jakby każdy pilnował swojego podwórka, to wszędzie byłoby czysto" - pisali fani Rzeźniczaków. Zgadzacie się?

Afera u Rzeźniczaków. O co poszło? Fani rzucili się do komentowania

Pierwsza wizyta Antoniny u stomatologa wywołała ogromną burzę. Poszło przede wszystkim o fluor zawarty w paście do zębów. Paulina zorganizowała ankietę, w której podpytywała obserwatorów o to, w jaki sposób myją zęby. U stomatolog dowiedziała się, że przed nałożeniem pasty nie powinno się moczyć szczoteczki, a po umyciu przepłukiwać jamy ustnej wodą. Obserwatorzy ruszyli do komentowania. "Ja nie wiem, jak dentysta może polecać pastę z fluorem", "Nie powinno się wypłukiwać zębów po myciu i używać past z fluorem", "Stomatolog a taka słaba wiedza, pasty z fluorem się nie używa!" - pisali internauci pod poprzednią rolką Rzeźniczaków. Choć wiele osób stanęło w obronie Pauliny i Jakuba, negatywnych komentarzy nie brakuje. ZOBACZ TEŻ: Rzeźniczakowie jak gdyby nigdy nic jechali autem. Zapomnieli o podstawach bezpieczeństwa. Nieładnie!