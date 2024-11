W ostatnich tygodniach jednym z tematów w mediach jest rozpad związku Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Najpierw w sieci pojawiły się plotki o rozstaniu pary, która postanowiła milczeć w tej sprawie i nie komentować kwestii prywatnych. Ostatnio sporo się w tej kwestii zmieniło. Najpierw Kaczorowska potwierdziła rozpad związku u Wojewódzkiego, a następnie Pela pojawił się w "Dzień dobry TVN". Tym razem tancerz miał okazję na chwilę zapomnieć o miłosnych rozterkach. Skupił się na świętowaniu w gronie bliskich mu osób, w tym m.in. brata, który ostatnio miał okazję się za nim wstawić w mediach.

Maciej Pela ma urodziny. Bliscy zaskoczyli go wyjątkową niespodzianką. "Najlepsza w moim życiu"

Maciej Pela w listopadzie ma urodziny. O tej wyjątkowej okazji nie zapomnieli najbliżsi tancerza. Pela udostępnił na Instagramie relację, na której widać, jaką przygotowali mu niespodziankę. Rodzina czekała na niego w domu z tortem, na którym umieszczono urodzinowe świeczki. Pela został zaskoczony przez bliskich po pracy. Celebryta nie krył wzruszenia.

Dziękuję kochani. Najlepsza niespodzianka urodzinowa w moim życiu. I najlepszy prezent - rodzina

- napisał na InstaStories.

Brat Macieja Peli zabrał głos. "Bycie tatą na sto procent to nie był dla ciebie biznes"

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli jest szeroko komentowane w mediach. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał brat tancerza, Jakub Pela. Opublikował wpis w sieci, w którym wstawił się za swoim Maciejem. Podkreślił, że były partner Kaczorowskiej jest bardzo zaangażowanym i dobry ojcem dla swoich córek. "Rodzina i najbliżsi znajomi znają prawdę i wiedzą, jakim tatą byłeś, jesteś i będziesz. Dziewczynki będą teraz mocno ciebie potrzebować, a ty nas. Jesteśmy z tobą, bo wiemy, że bycie tatą na sto procent to nie był dla ciebie biznes, tworzenie iluzji życia rodzinnego i zakłamanie w świecie social mediów... To było i jest dla ciebie całe życie i coś zupełnie naturalnego, bo tak zostaliśmy wychowani i to nam przekazali rodzice. Jestem z tobą bracie, ze względu na wszystko" - napisał.