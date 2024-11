Olga Frycz przez ostatnie lata pojawiała się w medialnych doniesieniach głównie w kontekście swoich związków. Celebrytka spotykała się m.in. z Jackiem Borcuchem. Jej romans z reżyserem wywołał skandal w branży. Aktorka po rozstaniu z Borcuchem była jeszcze w kilku związkach. W jednym z nich doczekała się dwóch córek. Niedawno Frycz pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" gdzie opowiedziała o swoim nowym związku z tancerzem Albertem Kosińskim. Tym razem celebrytka pokazała, jak spędza czas z córkami. Frycz właśnie z przytupem rozpoczęła świąteczny okres.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska ma nowego partnera. Woli związek z dala od fleszów?

Olga Frycz już ubrała choinkę. "Listopad to nie ten miesiąc. To nie ta magia"

Święta w świecie celebryckim to wyjątkowo owocny okres pod względem wszelkiego rodzaju kampanii. To właśnie głównie z tego powodu magia świąt wśród gwiazd zaczyna jeszcze długo przez Bożym Narodzeniem. W takiej sytuacji choinka w listopadzie nie powinna już nikogo dziwić. Olga Frycz właśnie postanowiła pochwalić się swoim drzewkiem. Na Instagramie udostępniła ujęcia ze swojego salonu z choinką. Pokazała także, jak drzewko ozdabiały jej córki.

My już, a wy?

- oznajmiła Frycz. W sekcji komentarzy posypały się słowa krytyki. "Nigdy! O nie. Listopad to nie ten miesiąc. To nie ta magia. Poza tym do świąt się opatrzy i to potem już nie to samo. To moje zdanie", "O nie! Dla mnie zaczyna się tydzień przed Wigilią. Nie lubię za szybko", "U nas 6.12 dopiero, ani dnia wcześniej, ani później" - czytamy. Część internautów przyznała, że też ubiera choinkę dużo wcześniej. "My w tym roku też zaczynamy wcześniej. W grudniu idę na porodówkę, więc chce mieć przygotowane wszystko by wrócić do świątecznego domu z dzidziusiem" - podkreśliła jedna z internautek.

Olga Frycz okazała wsparcie Maciejowi Peli. "Nie daj sobie wmówić, że jako rodzic jesteś mniej ważny"

Niedawno Maciej Pela udzielił pierwszego wywiadu po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Tancerz poszedł do "Dzień dobry TVN" gdzie opowiedział o kulisach rozpadu jego związku. Zdecydował się na bardzo osobiste wyznanie. Podzielił się m.in. treścią wiadomości, jaką otrzymał od ukochanej na kilka dni przed rozstaniem. Po rozmowie Peli wiele gwiazd zdecydowała się na komentarz. Wśród nich była m.in. Olga Frycz. Influencerka podzieliła się swoją opinią na Instagramie, pod fragmentem wywiadu z celebrytą. "Trzymaj się. I tylko nie daj sobie wmówić, że jako rodzic jesteś mniej ważny. Bo dzieci tak samo jak mamy potrzebują taty, zwłaszcza że od samego początku byłeś tak bardzo zaangażowanym rodzicem" - podkreśliła. Na wypowiedź Frycz od razu zareagował Pela. Więcej przeczytasz tutaj: Olga Frycz stanowczo zareagowała na wywiad Macieja Peli. Błyskawicznie odpowiedział