Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza ma już 16 lat. Tak dziś wygląda

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz od ponad 16 lat są małżeństwem. Na początku ich relacja wywoływała spore kontrowersje ze względu na dzielącą parę różnicę wieku. Wokalistka po raz pierwszy zobaczyła swojego przyszłego męża, kiedy miała 13 lat i wzięła udział w castingu. Już wtedy się w nim zadurzyła, ale ostatecznie nie przeszła eliminacji. Później, kiedy zaczęła współpracę z teatrem Buffo, zauroczenie zaczęło przeradzać się w silniejsze uczucie. - Tak naprawdę myślałam, że mi to przejdzie, ale to, zamiast przechodzić, coraz bardziej się we mnie rozwijało, bo okazało się, że jest cudowny, ciepły i towarzyski. On pierwsze wrażanie robi niedostępnego i to jest fajne, ale w pracy ja po prostu siedziałam i tylko na niego zerkałam. Nawet jak mnie ochrzaniał, to był taki cudowny. (...) Ja wierzyłam w to, że on będzie moim mężczyzną. Jeszcze nie teraz, ale czułam, że to jest ten ktoś. Ktoś wyjątkowy - wspominała w rozmowie z Izabelą Janachowską. Słowa aktorki okazały się prorocze. 16 sierpnia 2008 Józefowicz i Urbańska pobrali się we własnym ogrodzie, w należącym do pary XIX-wiecznym dworku w Jajkowicach. W tym samym roku na świat przyszła córka pary, Kalina, która ma już 16 lat. Tak dziś wygląda córka pary.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak pokazał, jak zajmuje się córką

Kalina Józefowicz poszła w ślady rodziców. Natasza Urbańska postawiła jej jeden warunek

Kalina Józefowicz już jako mała dziewczynka po raz pierwszy stanęła na scenie i stwierdziła, że podobnie jak rodzice chce rozwijać się artystycznie. Jej sławna mama podkreślała w wywiadach, że Kalina jest bardzo zaangażowana, chętnie się uczy i dużo ćwiczy, więc rodzice wspierają jej pasje. Józefowicz i Urbańska od początku kładli nacisk na edukację córki. Warunkiem rozwoju artystycznej pasji było zaangażowanie w szkołę.

Jeżeli będzie przynosić mi pały do domu, to odcinamy bycie artystką. Tak więc ona stara się dwukrotnie mocniej. Sprawy szkolne to jest podstawa. To jest to, co musi być załatwione i gdzie ona musi zaliczyć. Nie musi mieć piątek

- wspominała Urbańska w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Kalina Józefowicz ma już 16 lat! Tak dziś wygląda córka jednej z najsłynniejszych par show-biznesu

Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza ma już 16 lat. Nastolatka prowadzi konto w mediach społecznościowych, gdzie można podejrzeć jej aktualne zdjęcia. Do którego z rodziców jest bardziej podobna? Natasza Urbańska jest przekonana, że jej córka to kopia ojca. -

Moja Kalina to jest taki mały Józefowicz. Ja mam dużego Józefowicza i małego. I teraz spróbuj się w tym odnaleźć

- podkreśliła wokalistka w programie "The Voice Kids". A waszym zdaniem, do którego z rodziców jest bardziej podobna?