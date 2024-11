Matylda Damięcka, mimo że przed laty zajmowała się aktorstwem, obecnie skupia się na działalności artystycznej - przede wszystkim muzyce i tworzeniu grafik, którymi chętnie dzieli się z obserwatorami w mediach społecznościowych. Nie zapomniała, by opublikować kilka wymownym ilustracji z okazji Święta Niepodległości.

Matylda Damięcka opublikowała grafiki z okazji 11 listopada

Jeśli w kalendarzu pojawia się istotna data, Matylda Damięcka zawsze jest przygotowana. Z okazji Święta Niepodległości nie było inaczej. Artystka, jak co roku, opublikowała grafiki, które nawiązują do patriotyzmu, ale tym razem zwróciła również uwagę na podział w społeczeństwie. Nie da się ukryć, że Polacy w wielu przypadkach mają skrajne poglądy. Pierwsza z grafik przedstawia rozdartą flagę Polski i wystające z dwóch stron po pięć rąk. Trzy pary za wszelką cenę nie chcą puścić z uścisku. Jedna para jest rozłączona, ale robi wszystko, by ponownie się połączyć. Na kolejnym widzimy dwa rysunki granic kraju - jeden z nich wypełniony biało-czerwonymi barwami, a drugi kolorem różowym, co Damięcka podpisała jako "Kraj bez granic". Na następnej grafice dostrzegamy flagę, którą ktoś rozdarł, a teraz jest zszywana.

Kolejna z prac Damięckiej to osiem gwiazd. Wielu odczytuje to jako wulgarne słowa w kierunku partii Prawo i Sprawiedliwość. Artystka zamieniła to na "lubmy się". Widzimy również napis "miłość do kraju" nie równa się "miłość do rządu". Grafika z rysunkiem Sejmu podpisała "strefa ograniczonego zaufania". Następne dzieło to podpisana postać Kaczora Donalda - to nawiązanie do prezesa PiS i obecnego premiera. Nie zabrakło wiersza autorstwa Damięckiej. Przedostatnia grafika to dwa węże, które wzajemnie zjadają swoje ogony podpisane jako "wolność". Artystka humorystycznie zakończyła swój post - zdjęciem ulicznych korków z wielu miast na świecie - światła samochodów układają się w biało-czerwone barwy. "Cały świat z Polakami". Post aktorka podpisała prosto, apelując do rodaków, "#lubmysię".

Obserwatorzy poruszeni grafikami Matyldy Damięckiej

Post artystki wywołał niemałe poruszenie w komentarzach. Wielu zachwycało się jej grafikami i doceniało ich przekaz. "Jestem fanem pani kreatywności", "Po prostu traktujmy się dobrze i z szacunkiem", "Zawsze w punkt", "Tu, na tej twórczości, się jeszcze nigdy nie zawiodłam", "Pięknie i w punkt. Mistrzyni" - czytamy pod wpisem Damięckiej.