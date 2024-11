Pilna wiadomość TVP w sprawie Eurowizji. Fani długo na to czekali!

Jeszcze niedawno fani mogli oglądać Lunę na Konkursie Piosenki Eurowizji, a już wkrótce temat słynnego konkursu powróci. Telewizja Polska właśnie potwierdziła nasz udział w 69. edycji Eurowizji. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Bazylei. Warto podkreślić, że w poprzedniej odsłonie zwyciężyło Nemo z piosenką "The Code". TVP ogłosiło właśnie nabór do preselekcji. Przyjmuje zgłoszenia już od 8 listopada. To nie wszystkie ważne wiadomości.

Eurowizja 2025. Już wiemy, kiedy będziemy wybierać nowego reprezentanta Polski

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, od 8 listopada chętni mogą wysyłać swoje zgłoszenia do Telewizji Polskiej. Kandydaci, którzy chcą spróbować swoich sił w preselekcjach do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, mają czas do 4 grudnia. Następnie profesjonalna komisja wybierze uczestników, którzy przejdą do castingu. 19 grudnia odbędzie się casting, czyli przesłuchania na żywo, w Telewizji Polskiej. 14 stycznia fani dowiedzą się, kto trafił na listę finalistów. Tego dnia ogłoszony zostanie również skład jurorów, który ocenia zgłoszenia. Z kolei 14 lutego widzowie będą mogli oglądać finał na żywo. To właśnie wtedy fani wybiorą kandydata poprzez głosowanie SMS.

To ogromna zmiana, która bardzo ucieszyła fanów Eurowizji. Doceniają, że to widzowie, a nie jury podejmą decyzję odnośnie do wyboru reprezentanta. Masa pozytywnych komentarzy pojawiła się już pod postem na fanpage'u portalu eurowizja.org. "Nareszcie, nie dość, że pojadę zobaczyć na żywo, to wreszcie wybierzemy reprezentanta my!", "To super wiadomość - nie będzie podejrzeń o ustawkę", "Brawo TVP!" - czytamy.

Eurowizja 2025. Takie są zasady konkursu. O tym nie można zapomnieć

Konkurs Piosenki Eurowizji rządzi się swoimi prawami. Artyści, którzy chcą reprezentować Polskę w konkursie, muszą spełnić parę wymogów. Przede wszystkim główni wykonawcy piosenki muszą mieć polskie obywatelstwo. Zgłoszone przez nich utwory muszą być przekazane w ostatecznej wersji, nie jako demo. Zasad trzymać się muszą również widzowie. Podczas finału na żywo z jednego telefonu będzie można oddać maksymalnie 20 głosów. Ta sama reguła obowiązuje w trakcie Eurowizji. Rezultaty wielkiego finału od razu stają się jawne. Tuż po koncercie Telewizja Polska opublikuje procentowe wyniki. Kogo chcielibyście zobaczyć podczas najbliższej Eurowizji?