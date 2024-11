Internauci nie odpuszczają Agnieszce Kaczorowskiej i Maciejowi Peli. Pod ich postami roi się od spekulacji i teorii na temat rozstania małżeństwa. Jakiś czas temu głos w tej sprawie zabrał sam Pela. "Wbrew temu, co twierdzą niektórzy: nie porzuciłem rodziny, nie skoczyłem w bok, nie znudziło mi się tatusiowanie, nie stwierdziłem, że pora na coś nowego, nie zmęczyłem się rodzicielstwem. I nie będę obojętny wobec kłamstw na mój temat" - pisał. Obojętna na plotki nie pozostała również matka Macieja. Teściowa Kaczorowskiej opublikowała wymowny wpis.

Matka Macieja Peli grzmi w komentarzu. "Jesteśmy z tobą"

Joanna Pela nie mogła biernie przyglądać się atakom na syna. Pod postem Macieja, który odnosił się do plotek krążących w sieci, zamieściła krótki komentarz. "Maćku, jesteś najwspanialszym tatą dla swoich córeczek, a naszych kochanych wnuczek. Jesteśmy z tobą zawsze" - zaczęła. Później dodała dosyć dwuznaczne zdanie. "Rodzina jest najważniejsza w realnym życiu, a nie tylko na Instagramie, o czym niektórzy zapomnieli" - podsumowała. Myślicie, że to komentarz uderzający w Kaczorowską?

Agnieszka Kaczorowska rozprawia o rodzinie. Ma na ten temat własne zdanie

Jakiś czas temu tancerka pochwaliła się na swoim profilu kolejną współpracą. W obszernym poście oprócz reklamowych chwytów zamieściła coś jeszcze - rozważania na temat istoty rodziny. "Rodzina dla każdego oznacza coś innego" - zaczęła. "Jednak niezmiennie najważniejsze jest mieć obok siebie tych, którym można bezgranicznie ufać, którzy ufają i chronią również nas. Rodzina jest tam, gdzie miłość i wsparcie, a także poczucie bezpieczeństwa. Rodzina jest tam, gdzie wspólny wzrost i piękna codzienność. Dobre relacje to coś, co pozwala nam dobrze żyć" - pisała. Internauci od razu podchwycili temat. "Słabo się to czyta, gdy oczy widzą co innego", "Nie uważasz, że te słowa były zbędne? Może za dużo tych rad było. (...) Płacisz cenę za pokazywanie wycinku życia i oczekujesz, że ludzie nie będą dociekać. No dziwne podejście" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: "Taaa...". Internauci wyśmiali tłumaczenia Kaczorowskiej. Wcześniej rozprawiała o "prawdzie"