Aleksandra Żebrowska i jej mama były w ciąży w tym samym czasie. Mówi jedno: Hardcor!

Aleksandra Żebrowska znana jest z tego, że w swoich mediach społecznościowych nieskrępowanie pokazuje, jak wygląda prawdziwe macierzyństwo. Swoje publikacje okrasza osobliwym poczuciem humoru, które zaskarbiło sobie sympatię wielu internautów. Razem z Michałem Żebrowskim doczekała się czworga dzieci - trzech synów i córki. W ostatniej rozmowie zdradziła, że raczej nie planuje mieć więcej dzieci, a przy okazji wyjawiła zaskakujący szczegół, który łączy ją z mamą.

Aleksandra Żebrowska i jej mama były w ciąży w tym samym czasie. "Było to hardcorowe"

Aleksandra Żebrowska pochodzi z wieloletniej rodziny - ma siedmioro rodzeństwa. To pośrednio wpłynęło na jej decyzję o posiadaniu gromadki dzieci. Podczas ostatniej rozmowy w podcaście "Mamy tak samo" na kanale Ładne Bebe, Żebrowska podzieliła się wyjątkowym faktem dotyczącym ciąży. Celebrytka razem ze swoją mamą spodziewały się dziecka w tym samym czasie. - Myślę, że to było trochę hardcorowe, gdy sobie o tym pomyślę - przyznała z uśmiechem. - Mam takie jedno zdjęcie, na którym moja mama stoi z wózkiem, w którym jest Franek (najstarszy syn Żebrowskich - przyp. red), a ona sama (mama Aleksandry - przyp. red) ma duży brzuch. Kosmos! - wspomniała w rozmowie.

Chwilę potem zapytano ją o to, jak zareagowała na wieść o tym, że jej mama, tak jak i ona, sama spodziewa się dziecka. Nie zrobiło to na niej wrażenia. - Informację o tym, że moja mama jest w ciąży usłyszałam siedem razy...- wyznała rozbawiona. Następnie wyjaśniła, że zaskakujące mogło to być jedynie z tego względu, że jej mama nie planowała siódmej ciąży. Mimo to, świetnie odnalazła się w kolejnym doświadczeniu bycia mamą. - Jest do tego stworzona i myślę, że poradziłaby sobie z kolejną ósemką. Nie życzę jej tego - powiedziała Żebrowska nie kryjąc uśmiechu.

Aleksandra Żebrowska ma czworo dzieci. Planuje kolejne?

Sama Aleksandra nie planuje kolejnego dziecka, jednak przekonuje ją niezwykłe przeżycie związane z powitaniem na świecie kolejnej pociechy. - Mam coś takiego, że jednak każde dziecko to jest tak niesamowity świat, odrębny, zupełnie jakby coś nowego. Przeżywasz coś nowego i to dorastanie z dzieckiem i obserwowanie jak to dziecko widzi świat, zupełnie inaczej niż te poprzednie dzieci. To jest coś niesamowitego - stwierdziła podczas rozmowy. Swoją wypowiedź a propos ewentualnego powiększenia rodziny podsumowała jednak sugestywną uwagą. - Moja mama chciała mieć szóstkę, a ma ósemkę... - powiedziała z uśmiechem.