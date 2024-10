Wielka radość u Majdanów! Syn Rozenek zawitał w domu. Reakcja Henia to hit

Małgorzata Rozenek oprócz bycia gwiazdą, jest również mamą na pełen etat. Prezenterka ma trzech synów - 18-letniego Stanisława i 14-letniego Tadeusza ze związku z aktorem Jackiem Rozenkiem oraz czteroletniego Henia, który jest owocem miłości jej i Radosława Majdana. Jakiś czas temu Rozenek dobitnie przekonała się o tym, że czas płynie nieubłaganie - gniazdo opuścił najstarszy syn gwiazdy, który wyjechał na studia za granicę.

REKLAMA

Stanisław Rozenek zawitał do domu. Uściskom nie było końca

Stanisław Rozenek na co dzień studiuje na Uniwersytecie w Lyonie. Ostatnio jednak, jak typowy student, wrócił na chwilę do domu. Radości było co nie miara. 18-latka przywitała cała rodzina. Niewątpliwie jednym z najbardziej cieszących się z przyjazdu brata był czteroletni Henio. Bracia wyściskali się, a potem wspólnie z Heniem oglądali coś na małym tablecie. Ucieszyły się również psy, które otoczyły Stasia, rzucały się na niego, lizały i machały ogonkami. Wszystko na Stories relacjonowała dumna z syna mama, Małgorzata Rozenek. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał powrót Stanisława do domu, koniecznie zajrzycie do naszej galerii na górze strony.

Jak ja kocham pełen dom

- napisała na Stories prezenterka.

Zobacz wideo Syn Rozenek wrócił do domu

Syn Rozenek wyjechał za granicę. Mamie udało się zatrzymać go w Europie

Małgorzata Rozenek dziś jest mamą dumnego studenta i cieszy się z takich chwil jak ta, kiedy wrócił do domu. W sierpniu, gdy Stanisław wyprowadzał się z rodzinnego domu, nie kryła emocji. - Ciężko mi się z tym pogodzić. Nie jesteś w stanie przygotować się na to, że twoje dzieci się usamodzielniają i wyfruwają z gniazda. Wiesz, że tak powinno być, ale nie jest to łatwe - opowiadała w rozmowie z Plotkiem. Gwiazda zaznaczyła, że udało jej się zatrzymać syna w Europie - pierwotnie planował uczyć się w Quebecu - francuskojęzycznej części Kanady. - On chce zajmować się modą i marketingiem dóbr luksusowych. Ale również odnalazł w sobie w ciągu ostatniego roku dzięki swojemu pedagogowi w szkole pasję do nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. (...) Widzę, że coraz chętniej skłania się ku temu kierunkowi. Ja temu kibicuję po cichu - przyznała.