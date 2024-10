Anita Sokołowska uchyliła sporo ze swojej prywatności, gdy brała udział w programie "Taniec z gwiazdami". W mediach pojawiały się jednak pogłoski na temat kryzysu w jej związku. Aktorka teraz postanowiła zabrać głos.

Anita Sokołowska postanowiła odnieść się do pogłosek. "Rozstałam się z moim partnerem"

W rozmowie z Party.pl aktorka potwierdziła, że jej związek to już przeszłość. Co więcej, okazuje się, że Anita Sokołowska już od dwóch lat nie jest związana z Bartoszem Frąckowiakiem. - To prawda, ponad dwa lata temu rozstałam się z moim partnerem. Pozostajemy w życzliwej relacji. Z uwagi na dobro naszego syna, proszę o uszanowanie prywatności - powiedziała Anita Sokołowska zaznaczając jednocześnie, że to pierwszy i ostatni komentarz w tej sprawie.

Sokołowska i Frąckiewicz poznali się w 2007 roku w bydgoskim teatrze. Aktorka zagrała tam w sztuce reżyserowanej przez przyszłego partnera "Przebudzenie wiosny". Pomiędzy dwojgiem od razu zaiskrzyło. "Po jednej z pierwszych prób byłam totalnie pod wrażeniem Bartka. Poszłam do garderoby, wzięłam do ręki leżącą tam książkę i na pierwszej stronie natknęłam się na wstęp, który on napisał. Zaczęłam czytać i miałam wypieki na twarzy. Co za język, sposób myślenia! Już wiedziałam, że wpadłam po uszy" - wspominała w rozmowie z "Twój Styl". 24 sierpnia 2013 roku na świat przyszedł ich syn, Antoni.