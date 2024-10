Katarzyna Bosacka ma ostatnio sporo na głowie. Prezenterka niedawno poinformowała, że zasiądzie w jury nowego, regionalnego talent show, za które odpowiada Telewizja Polska. Bosacka zapewniła jednak, że w żaden sposób nie zamyka się na propozycje innych telewizji. "Jestem człowiekiem, że tak powiem, 'do wynajęcia'". Jestem dziennikarką, która zajmuje się pracą w telewizji" - mówiła jakiś czas temu w wywiadzie z ShowNews. Wygląda jednak na to, że praca na planie "TalentAsów" to dopiero początek jej przygody z Telewizją Polską.

Katarzyna Bosacka poprowadzi śniadaniówkę w Telewizji Polskiej

Bosacka w wielu wywiadach podkreślała, że program śniadaniowy na żywo to coś, w czym na pewno dobrze by się odnalazła. "Tak naprawdę uważam, że programy na żywo powinny prowadzić osobowości, a sam powiedziałeś, że jestem osobowością medialną. Przede wszystkim powinni to być dziennikarze z doświadczeniem" - tłumaczyła w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem. Jak donosi portal ShowNews prezenterka w końcu będzie mogła spełnić swoje marzenia. Bosacka ma podobno poprowadzić poranny program "Dobrego dnia", który jest emitowany na TVP3 Warszawa. Pierwsze wydanie z gwiazdą mielibyśmy zobaczyć już 2 listopada, a według ustaleń na planie towarzyszyć jej będzie wyżej wspomniany Andrzej Sołtysik.

Katarzyna Bosacka jest zachwycona nowym talent show od TVP

Pierwsza edycja "TalentAsów" ma skupić się na pokazaniu uzdolnionych dzieci z Wielkopolski. "'TalentAsy' są po to, by dawać szansę zaistnienia dzieciom i młodzieży z rozmaitych części regionu. By docenić pracę ich nauczycieli i domów kultury, których rola jest nie do przecenienia" - tłumaczył dyrektor TVP3 Poznań Jan Józefowski. W jury oprócz Bosackiej pojawią się dwie inne osobowości - raper Mezo i instagramerka O_oezu. "Program ujął mnie po prostu swoim ciepłem, prostotą. Pracuję przed kamerą od 20 lat, więc mam duże doświadczenie w tym zakresie. Pomyślałam sobie, że to jest coś dla mnie. Nie mam zielonego pojęcia, co się z tego rozwinie, na razie biorę to, co daje mi los i się z tego cieszę" - tłumaczyła prezenterka w rozmowie z ShowNews.