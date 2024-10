Tomasz Jakubiak jest kucharzem, którego szersza publiczność poznała dzięki takim formatom, jak MasterChef" oraz "MasterChef Junior", w których był jurorem. 40-latek niedawno w wywiadzie Dorotą Wellman opowiedział o tym, że zdiagnozowano u niego rzadki nowotwór. - To jest coś, co praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie. Nie mówiłem o tym ze względu na rodzinę, bo było mi wstyd jak dziecku przyznać się, że jestem chory - usłyszeliśmy. Po tym wywiadzie kucharz zwrócił się na Instagramie do fanów, dziękując im za wsparcie. Przyznał też, że zbiera pieniądze na leczenie, dlatego prosił o to, by kupować jego książkę "Ugotuj mi, Tato". Teraz okazuje się, że oszuści postanowili wykorzystać wizerunek i historię kucharza, by wyłudzać od ludzi pieniądze.

Zobacz wideo Tomasz Jakubiak opowiedział o chorobie

Tomasz Jakubiak apeluje do internautów

Tomasz Jakubiak na Instagramie opublikował wpis, w którym ostrzegał internautów przed oszustami, którzy się pod niego podszywają - kradną jego zdjęcia i tworzą fikcyjne konta w mediach społecznościowych. 40-latek prosił, by nie lekceważyć działań oszustów i je zgłaszać. "Ktoś podszywa się pode mnie, zakłada fałszywe konta, zgłaszajcie to, proszę i nie klikajcie w podane linki. To tutaj, to moje jedyne oficjalne konto. Jedyne wsparcie to zakup e-booka lub oficjalna zrzutka, która zostanie ogłoszona przez oficjalną fundację" - czytamy.

Kucharz poinformował, że oszuści, którzy podszywają się pod niego, próbują wyłudzać od ludzi pieniądze. Dlatego podkreślał, że nie prosił o żadne pieniądze, a jedynie o kupno jego książki. Można go również wspomóc finansowo przez zweryfikowaną zrzutkę ogłoszoną przez oficjalną fundację.

W żadnej prywatnej wiadomości na Instagramie ani na Facebooku nie proszę o wsparcie finansowe. Nie klikajcie w linki podawane w takich wiadomościach

- apelował.

Pod wpisem Jakubiaka pojawiło się wiele komentarzy. Internauci byli oburzeni całą sytuacją i wspierali kucharza. "Nie mam słów poza bardzo brzydkimi" - napisała Dorota Szelągowska. Inni jej wtórowali: "Cisną się na usta słowa, których nie powinno wypowiadać się publicznie, ale karma wraca i wróci do tych frajerów!", "Co za hieny. Brak słów, ale tak było i jest, że znajdą się tacy, którzy na cudzym nieszczęściu będą robić przekręty. Zdrówka Panie Tomku" - pisali. Wiele osób radziło Jakubiakowi, by postarał się o weryfikację instagramowego konta. Wtedy będzie widać, że konto prowadzone przez jurora "MasterChefa" jest jedynym oficjalnym.

Nie tylko Tomasz Jakubiak ostrzega przed oszustami

Niedawno ofiarą oszustów padła także Ida Nowakowska. Cyberprzestępcy także się pod nią podszywają i bezprawnie wykorzystują w sieci jej wizerunek. Tancerka opublikowała na InstaStories serię screenów z ohydnymi, rzekomymi artykułami na jej temat. Większość z nich to fałszywe informacje o śmierci tancerki i byłej gospodyni "Pytania na śniadanie". Jeden z fake newsów przedstawia celebrytkę jako bohaterkę seksafery. Jednak nie tylko Nowakowska padła ofiarą cyberprzestępswa - my również. Każdy z fake newsów został bowiem okraszony logiem portalu Gazeta.pl. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.