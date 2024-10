Początek października upłynął w show-biznesie pod znakiem rozstań gwiazd. Żugajki zamarły, kiedy Julia Żugaj i Maciej Ejsmont ogłosili rozstanie. Niedawno w mediach gruchnęła wiadomość o domniemanym końcu małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Informator wyjawił, że para od jakiegoś czasu ma ze sobą nie mieszkać. Stronią jednak od komentowania sprawy i oficjalnie nie potwierdzili rozstania. Pojawiają się jednak sygnały sugerujące, że może być to prawda. Ostatnio Kaczorowska wybrała się na ściankę bez obrączki, a z jej opisu w mediach społecznościowych zniknął napis "wife" (ang. żona). Pela także w ostatnim czasie publikuje w sieci wymowne podpisy, które mogą sugerować, że faktycznie rozstał się z żoną. Tym razem postanowił zareagować na komentarze fanów.

Maciej Pela reaguje na słowa internautów. Tak odniósł się do plotek

Maciej Pela ostatnio jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Plotki na temat jego rozstania z żoną z pewnością przyciągnęły na jego profil nowe osoby, które szukają jakiegoś potwierdzenia, że para faktycznie nie jest już razem. Niedawno Pela opublikował wpis, w którym poinformował, że wraca do prowadzenia zajęć w szkole tańca. Przyznał, że taniec zawsze był dla niego remedium na trudne chwile w życiu. "Taniec zawsze pozwalał mi na chwilę odciąć się od złych rzeczy, które przytrafiły mi się w życiu. Dobrze, że i teraz ze mną jest" - napisał.

Tym razem postanowił odpowiedzieć na pytania fanów. Maciej Pela podzielił się ze swoimi obserwatorami przepisem na tortillę. W komentarzach odezwała się jedna z internautek, która zauważyła, że pszenna tortilla nie jest zdrowa. Pela od razu zareagował i napisał, że nie miał czasu i to danie dla niego, więc "już bez przesadyzmów". Autorka komentarza postanowiła mu odpowiedzieć i nawiązać do plotek o jego rozstaniu.

Jak nie jesteś z A., to jesteś jakiś milszy, normalniejszy, także zmiana w dobrym kierunku

- napisała kobieta. Pela już jej nie odpisał, ale zdecydował się polubić komentarz fanki, który przy okazji uderzał w Agnieszkę Kaczorowską.

Maciej Pela potwierdził koniec małżeństwa z Kaczorowską? Oschła odpowiedź

Pod publikacją Macieja Peli pojawił się także komentarz na temat jego dzieci. Jedna z par podkreśliła, że nie śledzi plotek, ale "fajny z niego gość i świetny tata". W dalszej części wpisu przekazano Peli kilka słów otuchy. "Ogromu siły, cokolwiek się stało. Sami mamy dwójkę dzieci i niezależnie, co się dzieje, to dla tych szkrabów warto dawać uśmiech i nadzieję. Powodzenia!" - czytamy. Pela od razu zareagował na wpis. Podziękował i podkreślił, że wszystko robi dla dzieci, bo to one są najważniejsze. "Dla dzieci wszystko. Dzięki" - skwitował.