Monika Mrozowska zyskała popularność dzięki roli Majki Kwiatkowskiej w kultowym już serialu Polsatu "Rodzina zastępcza". Dziś nie ma za wiele wspólnego z aktorstwem. Wydaje książki kucharskie i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Mrozowska jest samodzielną mamą czwórki dzieci. Jej najstarsza córka Karolina ma 21 lat, a najmłodszy syn Lucjan przyszedł na świat w 2021 roku. Ostatnio Mrozowska zdecydowała się na odważne wyznanie i wyjawiła, ile dostaje alimentów na dzieci. Kwota zaskoczyła. "Jestem samodzielną matką z czwórką dzieci, z których dwójka dostaje alimenty w łącznej wysokości 1400 zł netto. Nie, nie pomyliłam się z zerami" - powiedziała.

Monika Mrozowska wiele lat oszczędzała na dom. "Buduję go sama"

W najnowszym wywiadzie z portalem Plejada Monika Mrozowska opowiedziała m.in. o budowie nowego domu. Celebrytka wielokrotnie podkreślała, że jest aktywna zawodowo od 25. roku życia i ciężko pracuje, aby jej i jej rodzinie niczego nie brakowało. Na początku tego roku Mrozowska zdecydowała się wybudować dom. Tak trudnego zadania podjęła się sama, ale, jak podkreśliła, ma na szczęście sprawdzoną ekipę.

Mam wspaniałego głównego wykonawcę, ale cały ciężar finansowy spoczywa tylko i wyłącznie na moich barkach i mimo to cały czas czuję spokój

- wyznała. W sieci wielokrotnie padały zarzuty, że dom, który buduje celebrytka, finansowany jest z alimentów i tylko dlatego Mrozowska może sobie na niego pozwolić. W rozmowie z Plejadą Majka z "Rodziny zastępczej" przyznała, że już od wielu lat oszczędzała, aby móc sobie na to pozwolić. - To są kwestie wyborów. Tego, czy idziesz do Vitkaca i wydajesz wszystkie pieniądze, które zarobiłaś w miesiącu na buty, torebki i dodatki, czy jednak sukcesywnie odkładasz je na konto albo inwestujesz pieniądze w fundusze inwestycyjne, bo masz plan, że w ciągu dziesięciu lat chcesz wybudować własny dom - dodała.

Monika Mrozowska o życiu w patchworkowej rodzinie. "Czasami czuję osamotnienie"

Monika Mrozowska w rozmowie z serwisem Plejada opowiedziała też o samodzielnym macierzyństwie i życiu w patchworkowej rodzinie. Najtrudniejszym momentem zmiany było dla niej rozstanie z tatą jej syna, Lucjana. Para zakończyła związek jeszcze w trakcie ciąży Mrozowskiej. Influencerka podkreśla, że choć czasami bywa ciężko, to w pełni świadomie podejmowała wszystkie życiowe decyzje. - Czasami czuję osamotnienie, ale jestem w takiej sytuacji, bo takie były moje życiowe wybory - zaznaczyła.

Czasami jest ciężko, ale jeżeli teraz chodziłabym i płakała po kątach, to trochę przeczyłabym decyzjom, które sama wcześniej podjęłam

- powiedziała. Monika Mrozowska. Jak udaje się jej odnaleźć się w układzie patchworkowej rodziny, godząc racje zarówno dorosłych, jak i dzieci? Mrozowska wyjawiła, w czym tkwi jej sekret. - Nadrzędną zasadą jest to, żeby nawet w sytuacjach stresowych i konfliktowych starać się robić tak, żeby młodym ludziom było jak najlepiej. Nie wolno też myśleć tylko o swoich dzieciach - swoich z krwi i kości. Często tam jest również przyrodnie rodzeństwo - podsumowała.