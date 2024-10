Marieta Żukowska przez wiele lat związana była z reżyserem Wojciechem Kasperskim, z którym doczekała się córki. Związek nie przetrwał jednak próby czasu. Żukowska, która słynie z tego, że nie mówi wiele o życiu prywatnym, długo nie zdradzała, że nie jest już z Kasperskim. Gdy w jej sercu pojawił się ktoś nowy, tę informację też na wiele miesięcy zachowała dla siebie. Dopiero w 2024 roku oficjalnie wyznała, że jest już po ślubie. Z medialnych doniesień wynika, że mężem aktorki jest reżyser Łukasz Barczyk.

Marieta Żukowska dopiero rok po ślubie opowiedziała o ukochanym

Marieta Żukowska i Łukasz Barczyk mieli okazję pracować ze sobą już w 2008 roku. Aktorka zagrała wówczas w jego filmie "Nieruchomy poruszyciel", a za tę rolę otrzymała nominację do Orła. Ich drogi zeszły się po latach. Żukowska wzięła ślub w 2023 roku, jednak opowiedziała o tym dopiero rok później w wywiadzie dla "Pani". - Kiedy spotykasz człowieka, z którym umawiasz się na piękną drogę razem, to chcesz mu to obiecać. Czuję zresztą wdzięczność za wszystko, co mnie spotyka. I dobre, i złe -opowiadała.

Łukasz Barczyk to były partner Mai Ostaszewskiej

Niewiele osób pamięta, że wiele lat temu Łukasz Barczyk związany był z inną popularną aktorką. Ukochaną reżysera była Maja Ostaszewska. Para poznała się na stopie zawodowej pod koniec lat 90. i dopiero po kilku latach zaczęli być razem. Jak wynika z artykułu opublikowanego w serwisie gs24.pl, Ostaszewska w 2004 roku potwierdziła ich relację. Aktorka także miała okazję grać w filmach Barczyka. Jednym z nich były m.in. "Przemiany" z 2003 roku. - Świadomość, że po drugiej strony kamery jest ktoś, kto nie da zrobić mi krzywdy, jest wspaniała - cytował aktorkę portal.

- Chciałam uniknąć ściągania całej jego uwagi na moją osobę albo przenoszenia prywatnych napięć z domu na plan. Chyba nam się udało. Okazało się nawet, że dużo lepiej się rozumiemy, czasem wystarczyło spojrzenie, które przyspieszyło pracę - mówiła o związku Ostaszewska. Spekulowano nawet, że Maja Ostaszewska i Łukasz Barczyk planują wziąć ślub, jednak ostatecznie podjęli decyzję o rozstaniu. Aktorka związała się później z operatorem Michałem Englertem, z którym jest do dziś.