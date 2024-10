Zenon Martyniuk, mimo posiadania statusu króla disco polo i rzeszy fanów w całej Polsce, nade wszystko ceni sobie życie rodzinne. Najważniejszymi osobami dla niego są żona Danuta i syn Daniel. Lider zespołu Akcent, gdy tylko ma przerwę w trasie koncertowej, zaszywa się w swoim domu, mieszącym się w niewielkiej miejscowości Grabówka pod Białymstokiem. Okazała willa o powierzchni 230 m kw. robi niemałe wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir i Kajra zatańczyli na plaży z Zenkiem Martyniukiem i jego żoną. Danuta przeszła metamorfozę. "Jak Shakira"

Prawda wyszła na jaw. Takim sąsiadem jest Zenon Martyniuk

Dziennikarze WP wybrali się do miejsca, gdzie mieszka Zenon Martyniuk z ukochaną żoną. Postanowili zapytać okolicznych mieszkańców, jak żyje im się pośród gwiazdy disco polo. - Czasami wychodzi z psem na spacer. Z wyglądu wydaje się miły, ale rozmawiać z nim? Nie rozmawiałam - powiedziała jedna z mieszkanek osiedla. Inna osoba zaś stwierdziła, że Zenek jest miłą osobą, a Martyniukowie to "normalni ludzie".

To miły człowiek. Co mogę więcej powiedzieć? W porządku, bardzo w porządku ten człowiek. Normalni ludzie

- powiedział reporterom.

Okazałą posiadłość nazywa "skromną". Oto, jak mieszka Zenek

Zenon Martyniuk zwykł swoją willę nazywać "skromną". Swego czasu zaprosił do domu reporterów "Pytania na śniadanie" i widzowie mogli dokładnie zobaczyć, jak urządzona jest jego posiadłość. W domu Zenka Martyniuka znajduje się między innymi piękna jadalnia, w której centralnym punktem jest duży stół z jasnymi krzesłami. Nad nimi wisi modna, nowoczesna lampa. To, co zwraca szczególną uwagę w salonie, to kolorowa tapeta w orientalne wzory i wisząca na niej szafka z porcelanową zastawą. Nie można również nie zauważyć wygodnej kanapy i kominka. Przed domem jest sporo zieleni, a także miejsce, gdzie Martyniukowie mogą usiąść i porozmawiać. Na gorące letnie wieczory przygotowany jest również grill. - Takie swojskie klimaty. Praktycznie siedem minut od centrum Białegostoku. Bardzo spokojniutko, przyjemnie się tu mieszka - mówił Zenek w odcinku programu z 2016 roku.