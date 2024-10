Iwona Pavlović już od 2005 roku jest jurorką w "Tańcu z gwiazdami". Zadebiutowała w programie, kiedy nadawany był jeszcze przez telewizję TVN. Dziś kontynuuje swoją przygodę z formatem w Polsacie. Pavlović słynie z bardzo surowych ocen. To właśnie, dlatego zyskała pseudonim "Czarna Mamba". Jurorka od początku udziału w programie wzbudzała skrajne emocje i jest jedną z najbardziej polaryzujących postaci w show. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o ciemnych stronach programu. W jednej z ostatnich edycji musiała mierzyć się ze sporym hejtem, który doprowadził ją do łez.

Iwona Pavlović została zaatakowana przez fanów Dagmary Kaźmierskiej

Iwona Pavlović w rozmowie ze "Światem gwiazd" otworzyła się na temat jej udziału w "Tańcu z gwiazdami". W jednej z poprzednich edycji show uczestniczką wzbudzającą najwięcej emocji i kontrowersji była Dagmara Kaźmierska. Celebrytka z kryminalną przeszłością prześlizgiwała się z odcinka na odcinek, dzięki głosom widzów. Między nią a Iwoną Pavlović dochodziło w programie do licznych spięć. Jak się okazuje, jurorka w trakcie trwania poprzedniej edycji show doświadczyła ogromnej fali hejtu ze strony fanów Kaźmierskiej. Przyznawała, że nigdy wcześniej nie spotkała się z taką reakcją ze strony internautów. - Była edycja, gdzie mi się tak oberwało. To był hejt dla mnie przekraczający granice. To był hejt, gdzie mnie wyzywano, ale tak wulgarnie, tak okropnie. Też na moim profilu, na moim koncie na Facebooku, na Instagramie (...). Wulgarnie, obrzydliwie, nawet nie chcę powtarzać. Też umiem przeklinać, ale nie przeklinam. Jak czytasz coś takiego... Jeden, dziesiąty, setny. Ja nie wytrzymałam... pękłam. To był mój najgorszy moment nieradzenia sobie z hejtem. Takim wulgaryzmów nie miałam nigdy. To był najgorszy hejt w moim życiu. Obrzydliwe było to, co piszą - wyznała Pavlović. Jurorka podkreśliła, że w najgorszych momentach pozwalała sobie na płacz. Podkreśliła, że większość atakujących ją komentarzy pochodziła od kobiet po pięćdziesiątce. Mimo ogromnej presji nigdy nie dała na siebie wpłynąć, i oceny w programie zawsze dyktowane były jej wiedzą i doświadczeniem, a nie osobistymi preferencjami.

Iwona Pavlović o udziale Dagmara Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami". "Nie za bardzo tańczyła"

Po tym jak Dagmara Kaźmierska odpadła z "Tańca z gwiazdami" Iwona Pavlović wspominała w wywiadach, że celebrytka była najgorszą uczestniczką w historii programu. "Już podium się zmienia, bo Dagmara wskoczyła na pierwsze miejsce (najgorzej tańczących uczestników - przyp. red.) To też dlatego, że ona tak naprawdę nie za bardzo tańczyła. Wszystkie tańce, które ona robiła, były identyczne i żaden taniec nie miał znamion danego tańca, danego rodzaju. Myślę, że tak, zajęła pierwsze miejsce" - wyznała jurorka w rozmowie z portalem Pomponik.pl.