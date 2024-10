Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uchodzili za parę idealną. Część z ich obserwatorów wciąż nie może uwierzyć, że do rozstania faktycznie doszło. Małżeństwo w żaden sposób nie skomentowało jeszcze krążących od jakiegoś czasu plotek. Sytuacja jednak nie wygląda za ciekawie. Ostatnio Kaczorowska pojawiła się na ściance bez męża i bez... obrączki. Z jej profilu zniknął również status matrymonialny. "Faktycznie, wczoraj rano jeszcze miała napisane 'wife'" - zauważyła jedna z fanek na profilu tancerki. Teraz do głosu doszedł tajemniczy informator, który zdaje się potwierdzać wszystkie spekulacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia von Stein skomentowała rozstanie Dody. "Nie zasługujesz na to"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mijają się w domu. "Maciek pomieszkuje u..."

Portal Pudelek skontaktował się z osobą z bliskiego otoczenia pary. Informator twierdzi, że do rozstania faktycznie doszło i że małżeństwo już od jakiegoś czasu nie mieszka ze sobą. "Od mniej więcej dwóch tygodni nie mieszkają już razem. Podzielili się opieką nad córkami: przez pół tygodnia z córkami mieszka Agnieszka, przez pozostałe dni Maciek. W czasie gdy Agnieszka jest w domu, Maciek pomieszkuje u przyjaciela, którego lokum znajduje się blisko wspólnego domu Agnieszki i Maćka" - czytamy na stronie Pudelka.

Burza pod ostatnim postem Kaczorowskiej. "Skąd ta radość?"

Kaczorowska wrzuciła na swój profil starannie zmontowane nagranie z jesiennego wypadu z dziećmi. Widzimy na nim, jak tancerka z uśmiechem pozuje przy swoich córkach. Nie wszystkim jednak spodobało się rodzinne wideo. "Idealne macierzyństwo. Tak samo jak pelowelove", "A było tak miło, słodko. Tego profilu nie powinno być, bo jest tak sztuczny (...)", "Może to nie moja sprawa, ale mam przeczucie, że to całe rozstanie jest sztucznie wykreowane albo dla sensacji, albo dla pieniędzy", "Czuć w powietrzu, że nie jest tak, jak powinno być. Nie ma męża, nie ma małżeństwa", " Skąd ta radość? Gra aktorska" - pisali zirytowani obserwatorzy. Niestety, jeśli myśleli, że w ten sposób sprowokują Kaczorowską, to się mylili. Tancerka postanowiła nie wdawać się w żadne dyskusje. ZOBACZ TEŻ: Maciej Pela spędzał w niedzielę czas z córkami, a co robiła Agnieszka Kaczorowska? Sama się wygadała