Jarosława Bieniuka i Annę Przybylską połączyło wyjątkowe uczucie. Zakochani doczekali się trójki dzieci - Oliwii, Szymona oraz Jana. Ich rodzinne szczęście przerwała diagnoza aktorki - nowotwór trzustki. Mimo leczenia nie udało się jej uratować. Zmarła 5 października 2014 roku. "Miała cichy oddech niewinnego, bezradnego dziecka. Dwie łzy spłynęły jej po policzku. (…) Anusia, damy radę, jest wszystko dobrze, jest Jarek, jest Agnieszka, zaraz przyjadą dzieci. I w końcu widzę, że wzięła ostatni oddech" - wspominała Krystyna Przybylska dla "Wysokich Obcasów Extra". Teraz Jarosław Bieniuk zamieścił wpis z okazji dziesiątej rocznicy śmierci ukochanej.

Jarosław Bieniuk pokazał archiwalne zdjęcia. "Zawsze i na zawsze"

Na instagramowym profilu Jarosława Bieniuka pojawił się post upamiętniający Annę Przybylską. Były piłkarz zamieścił krótki film stworzony z archiwalnych kadrów, na których widać ich szczęśliwe życie rodzinne. Bieniuk zdobył się także na poruszający opis. "Twój uśmiech nigdy nie zgaśnie w naszych sercach i naszej pamięci" - czytamy na jego profilu. Publikacja Jarosława Bieniuka bardzo poruszyła internautów, którzy ruszyli z komentarzami. "Zawsze i na zawsze", "Ania zostawiła tu z nami swój śmiech, uśmiech i piękne wspomnienia", "Piękny post Jarek. Mimo że znałam Anię tylko z telewizji, to serce pęka", "Na zawsze w naszej pamięci", "To bardzo piękne, że wciąż pielęgnuje pan pamięć o Ani" - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych.

Jarosław Bieniuk o Annie Przybylskiej. "Sceny z naszej codzienności przychodzą do mnie"

Jarosław Bieniuk trwał przy Annie Przybylskiej do ostatnich chwil. Były piłkarz chce pamiętać jednak te najlepsze momenty, o czym opowiedział jakiś czas temu w wywiadzie dla "Vivy!". "Byliśmy ze sobą 13 lat, więc mieliśmy mnóstwo przeżyć, mnóstwo wspomnień zostało. I to chcę pamiętać" - wyznał. Wspomniał, że myśli o Annie. "To nie jest tak, że się zapomina i że czas zabliźnia rany. Oczywiście, trochę leczy i rzadziej myśli się o tym, że odeszła, ale sceny z naszej codzienności przychodzą do mnie w różnych momentach. Nawet nie przywołuję ich specjalnie w pamięci, ale na przykład coś mnie rozśmieszy i przypomina się sytuacja, którą razem przeżyliśmy" - powiedział w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Poruszające wyznanie Andrzeja Piasecznego o Annie Przybylskiej. "Pustka, której się nie zastąpi"