Dominika Serowska jakiś czas temu pochwaliła się tatuażem, który - jak można się domyślać - wykonała z myślą o ukochanym Marcinie Hakielu. Na serdecznym palcu wytatuowała literę "M". Hakiel odwdzięczył jej się zresztą tym samym, zdobiąc swój palec tatuażem z literą "D". To jednak nie jedyna tego typu ozdoba, która znalazła się na ciele Dominiki. Wybranka tancerza ma także nieduży tatuaż na wysokości mostka przedstawiający potrójny księżyc. Co oznacza ten symbol? Zdania są podzielone.

Ksiądz widzi szatana w tatuażu Domini Serowskiej

W sprawie tatuażu Dominiki wypowiedział się badacz satanizmu Michał Knihinicki. W rozmowie z shownews.pl wyjaśnił, że znak na jej ciele nazywa się "potrójna bogini Księżyca". - Jest to ważny symbol religii Wicca. Jest w niej jeszcze rogaty bóg, przez katolickich księży niemal zawsze kojarzony z szatanem, ale niemający z nim nic wspólnego. Ten tatuaż to bez wątpienia znak okultystyczny - powiedział.

W tym samym temacie wypowiedział się także ksiądz, którego nazwisko nie zostało ujawnione. Anonimowy duchowny w rozmowie z portalem stwierdził, że z powodu ozdoby na ciele Dominika może mieć problem z... ochrzczeniem dziecka. - Przy tego typu symbolach na ciele trudno sobie wyobrazić chrzest. I pomijam tu fakt, że para nie ma jeszcze sakramentu ślubu - cytuje księdza serwis. To zresztą nie wszystko. Duchowny stwierdził, że znak może mieć coś wspólnego z szatanem.

Pani Dominika świadomie zwraca się do szatana. To jest grzech, czyli świadome przekraczanie Bożego prawa

- powiedział. - My mamy zawierać przymierze z Duchem Świętym, a nie z szatanem. Takie tatuaże to dzieło opętania - dodał ksiądz.

Ksiądz nie może zrozumieć zachowania Hakiela. "Miłość go zaślepiła"

Według duchownego tancerz zawsze wydawał się osobą religijną. Tym bardziej ma dziwić jego przyzwolenie na tego typu tatuaże. Może zapomniał, że żyjemy w XXI wieku i kobiety nie muszą pytać partnerów o "pozwolenie" na ozdobienie swojego ciała. Dominika miała już tatuaże na ciele, zanim związała się z Hakielem. - Nie wiem, może miłość go zaślepiła... Od tego są psychoterapeuci, żeby zastanowić się, dlaczego on na to przyzwala - mówił. Według niego Dominika ma szansę na zdobycie rozgrzeszenia jeśli... spełni kilka warunków. - Ona musiałaby wyrazić żal, że takie tatuaże zrobiła. Ciało to świątynia Ducha Świętego i powinniśmy je pielęgnować, a nie bezcześcić takimi symbolami. Żeby uzyskać rozgrzeszenie, jest jeszcze mocne postanowienie poprawy, czyli obietnica, że te tatuaże się usunie, i zadośćuczynienie - tłumaczył. Zdaje się jednak, że duchowny może nie wiedzieć, czym jest ekspresja artystyczna. ZOBACZ TEŻ: Marcin Hakiel z ukochaną na ściance. Humory im dopisywały. Dominika podkreśliła ciążowe kształty