Olivier Janiak zniknął z TVN. Mówi o zdrowiu. 'To jakiś obłęd! Sam nie wierzę'

Olivier Janiak ostatnio zniknął z telewizji. Jak się okazuje, wszystko przez problemy zdrowotne, z jakimi od kilku lat się boryka. Dziennikarz stacji TVN właśnie opublikował w sieci obszerny wpis, w którym podziękował zaangażowanym lekarzom i wyjawił, z jakimi problemami mierzy się w ostatnim czasie.

Olivier Janiak zniknął z TVN. Już wiadomo dlaczego. Dziennikarz jest po operacji

Olivier Janiak karierę w telewizji zaczął jeszcze w latach 90. Największą popularność przyniósł mu program "Co za tydzień", gdzie spełniał się w roli prezentera. Na swoim koncie ma także udział w uwielbianym przez widzów "Tańcu z gwiazdami". Dziennikarz od lat związany jest z modelką Karoliną Malinowską, z którą ma trzech synów. Chociaż Janiak był jedną z największych gwiazd stacji TVN, to od jakiegoś czasu zniknął z ramówki. Janiak był zasypywany przez fanów pytaniami o przyczyny takiego stanu rzeczy. W końcu zdecydował się zabrać głos. Jak się okazuje, dziennikarz przeszedł operację kolana.

Po koszmarnych doświadczenia sprzed lat z takim samym urazem kilkumiesięcznej wówczas rekonwalescencji wiem jedno, szukajcie dobrych ludzi, lekarzy z sercem i fachowców. Kiedy robiłem podobną rzecz dziesięć lat temu, sześć tygodni mi zajęło, zanim stanąłem na tej nodze. A tu już wczoraj, po sześciu godzinach, zacząłem funkcjonować. To jakiś obłęd! Sam nie wierzę, ale mamy tu takich magików

- napisał Janiak.

Olivier Janiak zwrócił się do swoich obserwatorów. "Szukajcie dobrych ludzi"

Olivier Janiak podkreślił, że jego post nie post sponsorowany i sam opłacił swoje leczenie, ale tą publikacją chciał podziękować lekarzom za szybkie przywrócenie go do zdrowia. "Ten post jest wyrazem wdzięczności za profesjonalizm, za wiedzę, za przywrócenie do zdrowia błyskawicznie. Nie jest postem sponsorowanym, bo za wszystko, za operację, rehabilitację i pobyt w klinice zapłaciłem, ceniąc najlepszą opiekę" - czytamy. Na końcu publikacji dziennikarz zaapelował do swoich fanów. "Szukajcie dobrych ludzi, lekarzy z sercem i fachowców, a nie tylko znanych nazwisk ortopedii" - dodał.