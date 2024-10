Paulina Biernat jest w żałobie. Tancerka, która zyskała popularność dzięki występom z m.in. Michałem Szpakiem, Arturem Barcisiem czy Tomaszem Zimochem w "Tańcu z gwiazdami" zamieściła właśnie w sieci wzruszający wpis, w którym podzieliła się swoją tragedią. 2 października dowiedzieliśmy się o śmierci jej ukochanej mamy. Uczestniczka tanecznego show towarzyszyła jej do ostatnich chwil. "Pękło mi serce. Umarła w moich ramionach. Miałam to błogosławieństwo, że mogłam w miłości, przeprowadzić ją na drugą stronę" - napisała w sieci Paulina Biernat.

Paulina Biernat o śmierci mamy. "Odeszła otulona miłością"

Paulina Biernat podkreśliła, że mama pokazała jej, czym jest prawdziwa miłość. "Nauczyła jak kochać, i być kochanym. Jak powiedziała moja siostra, ona będzie żyła dalej w nas. Była w naszym życiu takim cudem, że w naszych sercach będzie zawsze. Nie żegnam się z nią, muszę tylko nauczyć się innego rodzaju kontaktu" - podkreśliła i dodała, że jest pewna, że rodzicielka nadal będzie przy niej we wszystkich ważnych momentach życia. "Dziękuję, za to, że przez 38 lat miałam najwspanialszą mamę na świecie. Na koniec udało mi się dać jej wszystko to, co miałam najpiękniejsze w sobie. Czysty promień miłości prosto z serca. Odeszła otulona miłością" - napisała i wyznała mamie miłość. "Mamuś kocham Cię i żadna śmierć tego nie zmieni. Proszę, niech twoja świetlista dusza prowadzi mnie swą miłością przez to życie i przyjdzie po mnie kiedy będzie mój czas" - czytamy na Instagramie tancerki.

Paulina Biernat może liczyć na wsparcie

Pod wpisem Pauliny Biernat pojawiły się nie tylko słowa wsparcia od fanów, ale i znanych znajomych. Kondolencje złożył m.in. Jacek Jeschke i Maciej Radel. "Kochana moja najserdeczniej cię przytulam i przesyłam dużo siły. To jest ogromna strata, ale jak widać, zrobiłaś wszystko, co możliwe by mamusia była dumna i odeszła w spokoju. Nigdy od was jej nikt tak naprawdę nie zabierze. Ściskamy was bardzo" - napisała Weronika Marczuk. "Współczuję ci całym sercem" - dodał Tomasz Ciachorowski.