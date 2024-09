Paulla przez kilka ostatnich lat trzymała się raczej na show-biznesowym uboczu. Teraz jednak powróciła, by znów czarować słuchaczy swoim anielskim głosem. Artystka wystąpiła w "halo tu polsat", gdzie opowiedziała m.in. o tym, że w ostatnim czasie skupiła się głównie na swoim zdrowiu.

Paulla chorowała na depresję. Przez pół roku brała leki, potem zdecydowała się na terapię

Prowadzący program Maciej Rock i Agnieszka Hyży od razu zwrócili uwagę na metamorfozę piosenkarki, która teraz prezentuje się w długich blond włosach. Gwiazda przyznała, że faktycznie przeszła metamorfozę, jednak jej przemiana po części jest pokłosiem choroby.

Ta moja przemiana jest trochę podyktowana tym, że się zapuściłam, mówiąc wprost. A zapuściłam się, dlatego, że zachorowałam na depresję

- rozpoczęła Paulla.

Artystka dodała, że w tamtym czasie bardzo schudła. W pewnym momencie udała się po pomoc do lekarza. - Chcę o tym mówić, dlatego, że depresja jest chorobą jak każda inna. Nie ma w ogóle powodu do wstydu. Należy sięgać po pomoc - kontynuowała. Wokalistka przyznała, że "czasami walka jest bardzo trudna".

Przede wszystkim, żeby z tego wyjść, trzeba pokochać siebie i postawić siebie na piedestale, zacząć od miłości własnej

- zaznaczyła.

Paulla dodała również, że przez pół roku brała leki, a następnie udała się na terapię. Uczestniczyła w niej dwa lata. I właśnie wtedy "odnalazła spokój i miłość własną". - To, co mi też pomagało, to to, że ja zawsze byłam blisko siebie, blisko natury, zawsze byłam daleka od porównywania się, od oglądania życia innych, a to dzisiaj gubi, szczególnie młodych ludzi - podsumowała piosenkarka.

Idzie nowe. Paulla ma niespodziankę dla fanów

Gwiazda takich hitów jak "Od dziś" czy "I prosto w serce" została przez prowadzących zapytana również o to, co dzieje się w jej życiu zawodowym. Paulla nie ukrywała, że ma aż dwie niespodzianki dla swoich fanów - pierwsza z nich to fakt, że nagrywa nowe piosenki i przygotowuje aż trzy single, a druga to fakt, że pisze książkę, będącą jej autobiografią, w czym pomaga jej dziennikarz muzyczny Marcin Wolniak.

To będzie taki wywiad-rzeka, ale też opowiem o moich losach w branży. O niektórych prywatnych sytuacjach z życia, które będą służyły "ku przestrodze", ale też będą motywacją

- powiedziała w "halo tu polsat" gwiazda.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.