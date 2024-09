Małgorzata Tomaszewska o swojej diecie mówiła już nie tylko w sieci, ale i na antenie programu "Pytanie na śniadanie", gdzie podczas pewnego odcinka była wyjątkowo gościem, a nie prowadzącą. Zachwalała wówczas post przerywany. - Polega to na tym, że je się osiem godzin, a 16 godzin się nie je. Mój przedział był dla niektórych wymagający – 13-21 lub 12-20. W tych godzinach jadłam. Zależy, jak kto woli i jaki ma tryb pracy - wyznała wówczas prezenterka. Co ostatnio na temat diety przekazała na Instagramie?

Małgorzata Tomaszewska w pewien sposób monitoruje swoje odżywianie. Wszystko jasne

Kilka dni temu znana prezenterka wybrała się z dziećmi na spacer do lasu. "Pozdrawiamy z leśnej wycieczki! Podobno wilki często występują w polskich lasach i rzadko można je zobaczyć… Chyba, że przyjdzie się ze swoim. Jaki jest wasz ulubiony sposób spędzania wolnego czasu?" - napisała na Instagramie. Widzimy na udostępnionych kadrach, że Tomaszewska jest posiadaczką zgrabnej sylwetki i szczupłych nóg. Jedna z internautek postanowiła poruszyć temat odżywiania prezenterki. "Małgosiu, ile ty jesz chleba, i czy w ogóle, że taką masz szczupła sylwetkę, figurę?" - zadała pytanie. "Jem pieczywo, ale staram się liczyć kalorie i nie przesadzać z ilością" - odpowiedziała Tomaszewska. Wspomniała następnie o kontrolowaniu tego, co spożywa.

Wpisuję wszystko, co zjem w aplikacji w telefonie

- dodała prezenterka. Zdjęcia z tego posta są w naszej galerii.

Małgorzata Tomaszewska dawniej była na diecie, która bardzo pomogła jej schudnąć

We wspomnianym wyżej wydaniu pasma porannego TVP, prezenterka opisała więcej swoich zasad, dzięki którym zrzuciła kilka kilogramów w w krótkim czasie. - Aktywność fizyczna była w porannych godzinach, czyli na czczo. Ja mało piję i to był dla mnie dobry sposób na nawodnienie, ponieważ w tym przedziale do godz. 13, można pić kawę, herbatę i wodę. Wtedy zapijałam wodą głód. Moją zasadą żywieniową jest to, że żeby schudnąć albo trzymać wagę, trzeba jeść mniej, ale żeby dobrze wyglądać, mieć dobrą cerę, dobre włosy, nie mieć cellulitu, trzeba jeść dobrze - powiedziała wówczas. Musiała jednak zrezygnować z takiej rutyny, ponieważ schudła więcej niż planowała.