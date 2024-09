Starmach odpowiedziała na gburowate słowa Gessler. Pokazała klasę

Anna Starmach i Magda Gessler długo pracowały razem na planie programu "MasterChef". Po latach Starmach zdecydowała się jednak rozstać z formatem, a jej miejsce zajął utytułowany kucharz Przemysław Klima. Wydawać by się mogło, że pomiędzy kulinarnymi ekspertkami panuje dobra atmosfera, ale słowa Magdy Gessler w ostatnim odcinku zaskoczyły widzów. Do sprawy postanowiła się odnieść także Anna Starmach. Opublikowała wymowny wpis na InstaStories.

Magda Gessler cieszy się, że Anny Starmach już nie ma w "MasterChefie"? "Nareszcie jestem szczęśliwa"

W pierwszym odcinku najnowszej edycji "MasterChefa" Magda Gessler zwróciła się do Michela Morana, nawiązując do zmian w składzie jurorskim. - No i co, jak się czujesz w tym towarzystwie? Brakuje ci jednej kobiety - zagadnęła Gessler. Moran nie był jednak skory do odpowiedzi i wbił wzrok w ziemię. Gessler postanowiła jednak kontynuować i zaskoczyła widzów swoim wyznaniem. Restauratorka oświadczyła, że cieszy się ze zmian obsadowych w programie. - Ja nareszcie jestem szczęśliwa. Mam dwóch znakomitych kucharzy, każdy robi co innego - podkreśliła Gessler. Czy to świadczy o tym, że gwiazda nie przepada za Anną Starmach, a na planie wcale nie było przyjaznej atmosfery? Omawiany screen znajdziesz w galerii na górze strony.

Anna Starmach zareagowała na słowa Magdy Gessler

Słowa Gessler nie umknęły uwadze internautów, którzy zaczęli wypisywać do Anny Starmach z prośbą o komentarz do tej sytuacji. W końcu postanowiła zareagować. Była jurorka "MasterChefa" opublikowała wspólne i archiwalne zdjęcie z Gessler, na którym możemy dostrzec obie panie w serdecznym uścisku. "Od kilku dni wysyłacie mi screeny artykułów z różnych portali z prośbą o komentarz. Niech moim komentarzem będą życzenia: Abyście zawsze mieli obok siebie życzliwych i serdecznych wam ludzi, na których możecie liczyć niezależnie od okoliczności" - napisała Starmach. Trzeba przyznać, że tym wpisem celebrytka pokazała dużą klasę, ale jednocześnie wbiła szpilę swojej byłej koleżance z programu. Myślicie, że doczekamy się reakcji ze strony Magdy Gessler?