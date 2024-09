Eventy modowe to doskonała okazja do zapoznania się z nadchodzącymi trendami oraz do zapozowania przed fotoreporterami. Ścianka Deni Cler jak zwykle nie zawiodła. Tylko spójrzcie na te kreacje - nie zabrakło prostoty, wyszukanych fasonów oraz intensywnych barw.

Deni Cler. Jędrzejczak na różowo, Tadla pełna klasy, Wolszczak również w bieli

Polska pływaczka nie chodzi za często na wydarzenia związane z branżą mody. Dla Deni Cler zrobiła wyjątek. Otylia Jędrzejczak postawiła na total Barbie look, czyli różowy komplet składający się marynarki typu oversize, spodni z szeroką nogawką i różowych butów z noskiem w szpic. Do tego lekko pofalowane włosy i mamy to! Co natomiast założyła Beata Tadla? Twarz "Pytanie na śniadanie" postawiła na klasyczną biel i prostotę. Jej śnieżnobiała kreacja wyglądała fantastycznie do ciemnobrązowych, pocieniowanych włosów. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Grażyna Wolszczak także kocha biel i udowodniła to podczas ostatniego pokazu Deni Cler. Połączyła białą, długą marynarkę i szerokie spodnie z brązową satyną. Wyszło bardzo ciekawie, prawda?

Połyskująca Racewicz i Kurdej-Szatan. Senkara w granacie

Joanna Racewicz to stała bywalczyni pokazów tej marki. Tego wieczoru zaprezentowała się w skórzanej, połyskującej, ciemnej spódnicy, która idealnie pasowała do satynowej koszuli. Do tego bordowe szpilki i dziennikarka otrzymała bardzo elegancką kreację. Taką samą spódnicę zauważyliśmy u Barbary Kurdej-Szatan. Aktorka połączyła ten dół z bordowym swetrem, torebką i butami. Anna Senkara postawiła z kolei na nietypowe połączenie sportu i elegancji. Granatową bluzę zestawiła ze spodniami o szerokiej nogawce oraz złotą kopertówką i szpilkami. Takie kolory świetnie ze sobą współgrają. Warto zaznaczyć, że to już kolejne wyjście dziennikarki po pożegnaniu się z posadą prowadzącej "Dzień dobry TVN". Przypomnijmy, w jaki sposób sama zainteresowana nawiązała do tego przełomu w mediach. "Zmiany! Kochani, pewnie dla niektórych z was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia "Dzień dobry TVN". Oczywiście z "Dzień dobry TVN" się nie rozstaję, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów" - pisała na Instagramie.