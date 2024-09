25 sierpnia Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub. Uroczystość odbyła się w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. Roksana Węgiel zaprezentowała się tego dnia w trzech kreacjach i przygotowała dla swojego męża wyjątkowo zmysłowy taniec. Wszystkiemu przyglądali się znani goście. Piosenkarka i autor tekstów zaprosili na ślub m.in. Maffashion, Michała Danilczuka oraz Aleksandrę Nowak, którzy wywijali na parkiecie. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie w galerii na górze strony. Zaraz po ślubie Roksana Węgiel i Kevin Mglej udali się do pięknego miejsca. Jaki kierunek wybrali?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wypoczywali w wyjątkowym miejscu. Co za relaks

Roksana Węgiel i Kevin Mglej z pewnością byli zmęczeni przygotowaniami do ślubu i wielkimi emocjami. Nic więc dziwnego, że niedługo po ceremonii wyruszyli na zasłużony odpoczynek. Nie szukali szczęścia poza granicami Polski, tylko wybrali się nad Jezioro Solińskie. Zakochani pływali łódką i podziwiali piękne widoki, o czym dowiadujemy się z profilu jednej z przystani. Opublikowano także ich zdjęcia, na których widać, że byli bardzo zrelaksowani. "Roksana Węgiel-Mglej wraz ze swoim mężem Kevinem celebrowali swój pierwszy dzień małżeństwa na naszej przystani, podziwiając piękno Jeziora Solińskiego przy zachodzie słońca" - czytamy w mediach społecznościowych.

Edyta Węgiel o ślubie córki. "Było jak w bajce, tylko..."

Zaraz po ślubie mama Edyta Węgiel udzieliła krótkiego wywiadu, w którym opowiedziała o ślubie swojej córki. Nie zabrakło tematu jej młodego wieku. - Oni wzięli ślub cywilny dużo wcześniej, więc mieliśmy już trochę czasu, żeby przygotować się do roli teściów. (...) Czy to nie jest zbyt wczesny wiek na ślub, to już zostawimy dla siebie. Podobnie jak to, czy chciałabym zostać babcią. Nie chcę wylewać się publicznie. To wesele Roksany było jak w bajce, tylko żeby życie takie było - powiedziała w wywiadzie dla ShowNews.pl. ZOBACZ TEŻ: Tak mieszkają Roksana Węgiel i Kevin Mglej. W sypialni przeszklone drzwi. "Patrzy na mnie śpiącą" [ZDJĘCIA]