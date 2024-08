W "B&B Love" możemy przechadzać się między innymi po słonecznym i piaszczystym Zanzibarze, gdzie żyje i pracuje Wojtek goszczący w swoich progach Katerynę. Po odwiedzeniu plaży, uczestnicy zabrali się do pracy w hotelu. Mimo zatrudnienia ekipy sprzątającej, Wojtek i tak musi doglądać każdego pomieszczenia, aby odwiedzający go goście mogli odpocząć w odpowiednich warunkach. Przy sprzątaniu chciała pomóc mu Kateryna. Jak jej poszło?

"B&B Love". Wojtek nie był zachwycony Kateryną. "Pomocy raczej z niej nie będzie"

Po wspólnym posiłku właściciel obiektu pokusił się o szczere wyznanie na temat uczestniczki. - Wyczuwam spięcie z jej strony. Nie ma takiego luzu w niej, swobody, czego bardzo oczekuję. Mam wrażenie czasem, że nawet jej nie ma koło mnie - powiedział wprost. Chciał następnie zobaczyć, jak Kateryna radzi sobie w sprzątaniu. Sama zainteresowana chciała pomóc Wojtkowi w uzyskaniu "rajskiego wyglądu" hotelu. Po czyszczeniu lustra i drobnych pracach porządkowych przyszła pora na grabie i porządki z piaskiem. - Tutaj nie używa się rękawiczek - zauważyła Kateryna. Wojtek przekazał jej, że nie wszystko robi się bez zabezpieczenia. Dał jej więc grabie i poprosił, aby zajęła się piaskiem, na którym były meble. - Ona nawet nie wiedziała, jak to zrobić. Zaczęła się kręcić w kółko, lewa, prawa i trochę niezgrabnie jej to wyszło - zauważył Wojtek. - I tutaj zrobiłaś sobie podwójną robotę - dodał zniecierpliwiony. Kateryna była zdania, że wykonuje beznadziejną pracę. - Nie ma sensu grabić tego piasku - przekazała. Wojtek zrezygnowany postanowił samodzielnie zająć się zamiataniem piasku.

Nie mógłbym jej powierzyć zadania sprzątania hotelu bądź mieszkania. Pomocy raczej z niej nie będzie

- podsumował. Kadry z odcinka znajdziecie w galerii na górze strony.

Wojtek i Kateryna się dogadają? Sprawdźcie, co mówią na ten temat widzowie

Na Instagramie TVN nie brakuje fragmentów produkcji, pod którymi internauci wyrażają swoją opinię na temat konkretnego odcinka czy też samych uczestników. Co sądzą zatem o Wojtku i Katerynie? "Jakoś mi oni do siebie nie pasują" - czytamy. Nowa uczestniczka Natalia, która przybyła do hotelu jest dla wielu nadzieją w programie. "Wojtek fajny facet, mieszka we wspaniałym miejscu. Ta nowa będzie dla niego, widać, że nadają na tych samych falach" - oznajmił widz z Facebooka.