Marina i Wojciech Szczęsny od lat tworzą zgrane i szczęśliwe małżeństwo, a wspólnymi chwilami chętnie dzielą się w sieci. Ostatnio w rodzinie piłkarza i piosenkarki wiele się działo. Na początku lipca bieżącego roku para powitała na świecie drugie dziecko. Dziewczynka otrzymała na imię Noelia. Natomiast, ku zaskoczeniu wielu, Wojciech Szczęsny 27 sierpnia poinformował fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakończeniu kariery sportowej. Mimo że małżeństwo posiada piękną willę w Marbelli, gdzie obecnie mieszkają, to przypominamy, że są również właścicielami posiadłości w Polsce. Ogród robi piorunujące wrażenie.

Marina i Wojciech Szczęsny mają do dyspozycji ogromny ogród w samym środku lasu

Marina prowadzi prężną działalność na Instagramie, gdzie na bieżąco dzieli się z fanami nowinkami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Jakiś czas temu żona bramkarza opublikowała zdjęcia prosto z pięknego ogrodu, który otacza ich podwarszawską posiadłość. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak małżeństwo zdecydowało się zaaranżować przestrzeń na zewnątrz domu. Działka znajduje się w środku lasu, więc dookoła możemy znaleźć wiele pięknych drzew. Oprócz tego drzewa i krzewy rozrastają się także po ogrodzie Szczęsnych. Dom otoczony jest kostką, to za nią rozciąga się zielona i bujna trawa. Małżonkowie mogą także cieszyć się spokojem i ciszą, ze względu na otaczający las. Jesteście ciekawi, jak prezentuje się ogród Szczęsnych? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Marina pochwaliła się ogrodem. Uwagę zwraca nie tylko basen

Jak już wspominaliśmy, niewielka część ogrodu została pokryta kostką i to właśnie tam stanął stół z wiklinowymi krzesłami. Oprócz tego na starannie wypielęgnowanym trawniku możemy zobaczyć niewielki, lecz głęboki basen. W ogrodzie pomyślano także o przestrzeni dla dzieci. W pewnej części stanął domek do zabawy, który zapewne został zakupiony z myślą o pociechach. Warto dodać, że Marina i Wojciech Szczęsny mają także do dyspozycji zadaszony taras, na którym znajduje się kominek zewnętrzny. Ustawiono tam również gustowne fotele, z myślą o odpoczynku. ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska skomentowała decyzję Wojciecha Szczęsnego. "Zapisze się w historii piłki nożnej".