Rodzice Dody są już po siedemdziesiątce. Każdy, kto obserwuje życie prywatne piosenkarki, wie, że zarówno jej mama, jak i tata, mieli wcześniej sporo problemów ze zdrowiem. Wanda Rabczewska niedawno przeszła operację, o której Doda nie chciała zbyt wiele mówić. Lata temu kobieta chorowała na nowotwór. Również ojciec artystki zmagał się z poważnymi problemami. W ostatniej rozmowie z Pomponikiem gwiazda zdradziła nieco więcej na temat stanu zdrowia jej bliskich.

Doda szczerze o zdrowiu rodziców. "To już nie jest czas, że mogą czuć się świetnie"

Artystka stara się odwiedzać bliskich tak często, jak tylko może. W programie "Doda. Dream Show" mogliśmy zobaczyć, że rodzice piosenkarki są dla niej największym oparciem. Doda jednak nie ma wątpliwości. Ich stan zdrowia nigdy nie będzie już idealny. "Moi rodzice są grubo po siedemdziesiątce. To już nie jest czas, że mogą czuć się świetnie. To jest czas, że mogą czuć się źle albo w miarę dobrze. I to już jest ten etap starości, na który wszyscy muszą być przygotowani i tę starość pozwolić im w miarę łagodnie przechodzić" - mówiła w rozmowie z portalem.

Doda opowiedziała o swoim podejściu do domów opieki. "Dziecko nie może do końca żyć z takim ciężarem"

Widać, że artystka ma wyrobione zdanie na temat ośrodków dla starszych osób. "To jest bardzo trudna sprawa. Dziecko nie może do końca żyć z takim ciężarem, że jest sługą swojego rodzica, że jest odpowiedzialne za jego porażki czy szczęście, bo nic z takiego życia nie będzie miało (...). To trzeba wypośrodkować" - tłumaczyła. W tym samym wywiadzie przyznała jednak, że nie zdecydowałaby się raczej na takie rozwiązanie. "Nie wiem, czy aż tak skrajna sytuacja jak ośrodek opieki, w ogóle w moim przypadku wchodziłaby w grę. (...) Czasami w ośrodku chory będzie mieć lepszą opiekę pod okiem lekarzy. Ale mam bardzo krytyczny stosunek do osób, które zapominają o swoich rodzicach (...) i ich w ogóle nie odwiedzają" - czytamy na stronie portalu.