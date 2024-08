Bogumiła Wander była wielką gwiazdą telewizji. Od połowy lat 70. zapowiadała na żywo formaty w TVP1 i TVP2. Od zawsze głośno było nie tylko o zawodowych osiągnięciach prezenterki, ale również jej życiu uczuciowym. Bogumiła Wander trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Zainteresowanych piękną spikerką mężczyzn było jednak więcej. Przez pewien czas Wander spotykała się z Krzysztofem Chamcem. Nie chcieli mówić o tym publicznie.

Zobacz wideo Bogumiła Wander o karierze telewizyjnej. Tego żałowała

Bogumiła Wander i Krzysztof Chamiec komunikowali się na oczach całej Polski

Bogumiła Wander i Krzysztof Chamiec poznali się na jednym z bankietów. Połączył ich płomienny romans, o którym wiedziały jedynie osoby z branży. Aktor i prezenterka ukrywali swoje uczucie przed mediami. Jak się okazało po latach, Bogumiła Wander komunikowała się z Krzysztofem Chamcem przed kamerami. "Nieraz po spektaklu graliśmy przy wódeczce w karty. On często włączał telewizor i wsłuchiwał się w to, co Wander mówiła na koniec dyżuru. I czasem wracał do gry, a czasem zrywał się i wybiegał" - przekazał jeden z kolegów Chamca dla "Na Żywo". O co dokładnie chodziło w kodzie stosowanym przez Wander? Jeśli prezenterka żegnała się z widzami zdaniem "do widzenia państwu, do jutra", to przekazywała, że może spotkać się z Chamcem. Inaczej było w przypadku słów "ja już się z państwem żegnam, do zobaczenia". Znaczyły one, że spotkanie Wander i Chamca się nie odbędzie. Ostatecznie uczucie spikerki i aktora nie przetrwało.

Krzysztof Baranowski był przy Bogumile Wander do samego końca. Nie rozpoznawała go

Bogumiła Wander zmarła 30 lipca. Do końca był przy niej mąż Krzysztof Baranowski. Więcej ich wspólnych zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony. W 2021 roku mężczyzna wyznał, że jego ukochana choruje na Alzheimera. Wander przebywała w specjalistycznym ośrodku w Konstancinie, gdzie miała zapewnioną opiekę. Nie rozpoznawała Baranowskiego. - Nawet gdyby dysponowała telefonem, to nie jest ten etap. Prawda jest taka, że przy tej chorobie mnie nie rozpoznaje i żyje w swoim świecie - powiedział w wywiadzie dla "Faktu". ZOBACZ TEŻ: Brat Bogumiły Wander był znanym muzykiem. Nigdy nie dowiedziała się o jego śmierci. Chorowali na to samo