Agata Duda od lat pełni funkcję pierwszej damy. Niestety, żona Andrzeja Dudy, choć pojawia się na państwowych uroczystościach i przyjmuje zagranicznych gości, to jednak niechętnie zabiera głos w sprawach ważnych społecznie. Wystarczy przypomnieć, że choć sama jest nauczycielką, to jednak nie wypowiedziała ani słowa na temat protestu nauczycieli. Milczała również, kiedy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającym prawo do aborcji, kobiety wyszły na ulice. Nic dziwnego, że mówi się o niej, że jest jedną z najbardziej milczących pierwszych dam. Nie jest więc też niczym zaskakującym, że media piszą głównie o stylizacjach żony Andrzeja Dudy. My dziś również przypatrzymy się dwóm z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy

Agata Duda uprawia modowy recykling

Agata Duda i Andrzej Duda jak co roku włączyli się do akcji prowadzonej przez Caritas Polska - "Tornister Pełen Uśmiechów". Akcja skierowania jest do uczniów z najbardziej potrzebujących rodzin. W tym roku plecaki z wyprawkami szkolnymi trafią nie tylko do polskich, ale też ukraińskich rodzin. "Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą wsparli najmłodszych, przekazując kolorowe tornistry wypełnione przyborami piśmienniczymi i rysunkowymi oraz zeszytami" - czytamy na rządowej stronie prezydent.pl. Do opisu wydarzenia załączono zdjęcia. Na twych widać uśmiechających się Andrzeja Dudę (prezydent jest błękitnej koszuli i ma zakasane rękawy) oraz Agatę Dudę. W oczy rzuca się kreacja pierwszej damy. A wszystko przez kolor sukienki. Amarant to odważny, ale dobry wybór, który pasuje Dudzie. Ponadto sukienka jest dopasowana, a pasek w talii podkreśla figurę pierwszej damy. Co ciekawe nie jest to pierwszy raz, kiedy widzimy dokładnie tę samą sukienkę na Agacie Dudzie. Żona prezydenta miała ją na sobie 15 sierpnia, kiedy w oranżerii, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, przyjmowała Małżonkę Ambasadora Egiptu w Polsce - Dalię Abdel Rassoul. Wygląda więc na to, że pierwsza dama nie ma problemu z tym, żeby wykorzystywać swoje stylizacje kilkukrotnie. I to się jej chwali. Zdjęcia, o których mowa znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Pracuje z pierwszą damą. Jaką klientką jest Agata Duda?

Władysława Frączek pracuje z Agatą Dudą już od siedmiu lat. Jak zdradziła, jest ona "klientką wymagającą, która zwraca uwagę na każdy detal i szczegół stylizacji". "Kreacje muszą być formalne, stonowane, ale w każdej musi być to 'coś'" - powiedziała. Właścicielka salonu wyjawiła też, jaka prywatnie jest pierwsza dama. Możecie o tym przeczytać TUTAJ.