Dorota Szelągowska jest od wielu lat jedną z gwiazd TVN-u. Celebrytka prowadzi kilka programów, a zdecydowanie najpopularniejszym z nich są "Totalne remonty Szelągowskiej". Okazuje się, że projektantka wnętrz ma już plany na następne kilka miesięcy. Wyjawiła, że nie zamierza zostawać w Polsce i się przeprowadza.

Dorota Szelągowska wyprowadza się z Polski. To tutaj zamieszka!

Gwiazda postanowiła, że to odpowiedni moment na to, by na kilka miesięcy zmienić otoczenie. Okazuje się, że Szelągowska jest zmęczona i potrzebuje wytchnienia. W rozmowie z portalem Jastrząb Post wyjawiła, że kieruje się na zachód Europy. "Zmęczona, dojechana. To trudny moment, bo musiałam wszystko zmieścić w krótkim czasie, bo w środę przeprowadzam się na kilka miesięcy do Hiszpanii" - wyjawiła. Jako, że jej syn jest dorosły, a córka nie ma jeszcze obowiązku uczęszczania do szkoły, prezenterka może sobie pozwolić na zagraniczny odpoczynek. "Ja mam córkę małą i kocham Polskę. To jest tak, żeby tam trochę pobyć, może odetchnąć trochę. Ja też tam będę pracować, ale nad własnymi projektami, bo akurat mamy nagrany cały sezon "Totalnych remontów". To jest na chwilę, póki Wanda ma 6 lat i nie idzie jeszcze do szkoły" - stwierdziła w rozmowie z serwisem. Zaznaczyła również, że zagraniczna przeprowadzka to świetna opcja - szczególnie ze względu na pogodę.

Tak sobie myślę, że, kurczę, w Polsce będzie się o 17:00 robiło ciemno, a my jeszcze do tej 19:00-20:00 będziemy mogli spędzić razem czas, pójść na rowery, na plażę. Jak masz 44 lata i masz w końcu fajną rodzinę i ci się układa, to chcesz w końcu zacząć z tego korzystać, a nie tylko z********ać

- uznała w rozmowie z Jastrząb Post znana projektantka wnętrz. W naszej galerii na górze strony znajdziecie zdjęcia Szelągowskiej.

Dorota Szelągowska będzie miała znanych sąsiadów

Okazuje się, że celebrytka nie będzie narzekać na nudę. Nie tylko spędzi czas z rodziną, ale niemal za przysłowiowym płotem będzie mieć znanych znajomych. Szelągowska wyjawiła, że tuż obok mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, który kilka dni temu został ogłoszony nowym prowadzącym "Dzień dobry TVN". Rodziny spędzają ze sobą sporo czasu.

Jesteśmy prawie sąsiadami. (...) Spędzamy razem sporo czasu, nasze dzieci się przyjaźnią. To najlepsi sąsiedzi, jakich mogłam sobie wymarzyć. Zaczynamy od śniadania, a potem się okazuje, że o 3:00 nad ranem się rozstajemy

- mówiła w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post.