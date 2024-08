"Konfrontacje Agaty" to dosyć świeża pozycja emitowana na antenie TVN Style. Do programu prowadzonego przez Agatę Młynarską przychodzą osoby o różnych, skrajnych poglądach. Dyskusja ma toczyć się w atmosferze wzajemnego szacunku. Czasem jednak dochodzi do mocniejszej wymiany zdań. W nowym formacie mogliśmy już widzieć rozmowy matek rodzących naturalnie i przez cesarskie cięcie, osób poddających się operacjom plastycznym i tych, którzy nie uważają, by ingerencja w urodę była dobrym pomysłem. Tematów jest mnóstwo i trzeba przyznać, że wiele z nich wywołuje w widzach sporo emocji (niektóre wręcz ich dzielą). Co o skrajnych reakcjach myśli sama prowadząca?

Agata Młynarska odpowiada na krytykę programu. "Tak jest w naszych mediach"

Nasz reporter zdążył złapać na ściance Agatę Młynarską i zapytać ją o podejście do nieprzychylnych opinii na temat jej programu. Co odpowiedziała? - No właśnie chyba o tym jest telewizja, że bywa kontrowersyjnie i telewizja jest o emocjach, więc ja się bardzo cieszę, że są kontrowersje, bo bez kontrowersji my nie istniejemy. Jednych Młynarska wkurza, a inni się zachwycają. (...). To właśnie tak jest w naszych mediach. Jeżeli są emocje, są kontrowersje, to jest dobrze - podsumowała. Później prezenterka skomentowała słabe wyniki oglądalności "Pytania na śniadanie".

Agata Młynarska o kolegach z TVP. "Życzę sukcesów"

Już od jakiegoś czasu w mediach krążą informacje o tym, że niektóre programy Telewizji Polskiej po głośnych rewolucjach zaliczają spadki oglądalności. Sporo krytyki wylewa się na prowadzących program "Pytanie na śniadanie", którzy według części widzów nie potrafią dorównać starej ekipie. Początkowo Młynarska nie chciała skomentować sytuacji w konkurencyjnej stacji. - Jesteśmy na promocji jesiennych nowości TVN-u - zaczęła. Później jednak skierowała kilka słów do kolegów z branży. - Niezmiennie życzę kolegom z TVP sukcesów, na które, mam nadzieje, kiedyś zapracują, a ta praca cały czas trwa na naszych oczach. Decyduje widz - skwitowała.