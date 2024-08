Jak wiadomo, zmiany są nieodłączne w świecie medialnym, a przede wszystkim w telewizji. Jakiś czas temu gruchnęła wieść o tym, że po dwóch dekadach pracy Maciej Dowbor postanowił odejść z Polsatu. Warto dodać, że przez lata był twarzą stacji. Prowadził różnorodne wydarzenia i imprezy. Pojawiał się także w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Czy Maciej Dowbor faktycznie zniknie z ekranu? Ostatnio pojawiły się spekulacje, jakoby prezenter razem z Joanną Koroniewską mieliby zagościć w TVN.

Joanna i Maciej Dowborowie o wspólnej pracy w "Dzień dobry TVN". Postawili sprawę jasno

Po kilku latach przerwy Joanna Koroniewska postanowiła wrócić do telewizji. Jakiś czas temu dostała własny program na antenie TVN o tematyce wnętrzarskiej. Zaraz po tym pojawiły się rzekome plotki, jakoby małżeństwo miało zostać nową parą prowadzących w programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN". We wtorek 20 sierpnia Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska pojawili się razem w Sopocie, gdzie został zorganizowany wyjątkowy pokaz mody w programie "Top Model". Małżonkowie wystąpili razem na wybiegu, a następnie udzielili kilku krótkich wywiadów, tym samym rozwiewając plotki o rzekomym prowadzeniu śniadaniówki.

To musimy niestety zdementować

- powiedziała stanowczo Joanna Koroniewska w rozmowie z Pudelkiem. Zaraz po niej wtrącił się Maciej Dowbor, który także postawił sprawę jasno. - Dzisiaj się skupmy przede wszystkim na tym, co jest celem naszego dzisiejszego spotkania, a co będzie, to będzie. Natomiast nie planujemy razem pracy - stwierdził. Zdjęcia gwiazdorskiej pary możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Joanna Koroniewska tak szczerze o Macieju Dowborze dawno nie mówiła. "Cieszę, że mój mąż jest po prostu moim mężem"

Z kolei w rozmowie z portalem Plejada Joanna Koroniewska wyznała, że plotek o wspólnej pracy pojawiło się naprawdę bardzo dużo. W dalszej części aktorka dodała, że jest zadowolona z faktu, że jej mąż chwilowo więcej czasu spędza w domu i może się nim nacieszyć. - Natomiast tych plotek pojawia się bardzo dużo na różne tematy. Ja się bardzo cieszę, że chwilowo mój mąż jest po prostu moim mężem - wyjawiła. Natomiast Maciej Dowbor w tej samej rozmowie zdradził, że jest dumny z żony i cieszy się, że może być dla niej wsparciem. Na sam koniec padły zabawne słowa. - Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że jestem tutaj mężem swojej żony i cieszę się, że mogę jej towarzyszyć w tym miejscu i się niczym nie stresować, poza faktem, że musiałem wyjść na catwalk - zażartował. ZOBACZ TEŻ: Joanna Koroniewska pokazała buty i się zaczęło. Dowbor w szoku, a internauci pękają ze śmiechu.