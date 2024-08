Aleksandra Grysz jest znana widzom z "Pytania na śniadanie". Kobieta jest związana z prowadzącym format - Tomaszem Tylickim. Pomimo różnicy wieku, która wynosi 13 lat, zakochani świetnie się dogadują. "Totalnie nie czujemy tej różnicy wieku na co dzień. Jesteśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, rozmawiamy o wszystkim i dbamy o siebie nawzajem" - pisała na Instagramie jakiś czas temu. Para niedawno powitała na świecie syna. Okazało się, że Aleksandra Grysz ma wyjątkowe nagranie z porodu. Postanowiła się nim podzielić.

Aleksandra Grysz udostępniła film z porodu

Aleksandra Grysz już jakiś czas temu zdradziła, że chciała nagrać swój poród. Początkowo myślała, że nie jest to dla niej. Po trudnych chwilach i stracie poprzedniej ciąży zmieniła jednak zdanie. Znalazła również odpowiednią osobę, która zajmuje się kręceniem tego typu materiałów. "Raz na jakiś czas przypadkowo wpadałam na zdjęcia z takich reportaży, myśl zaczęła kiełkować, a do tego doszedł fakt, że marzyło mi się przychodzenie dziecka na świat odczarować po naszych zeszłorocznych doświadczeniach" - podkreślała Grysz. Kasia Filipek, znana pod pseudonimem @maluch.w.kadrze, wrzuciła film, na którym widać intymne momenty Grysz przed porodem. Na nagraniu znajduje się również Tylicki, który wspiera partnerkę. "Taki był ten wyjątkowy poród. Nie zliczę, ile razy płakałam i jak bardzo jestem wdzięczna za możliwość uwiecznienia cudu narodzin w moim kadrze" - napisała. Reporterka udostępniła materiał na swoim profilu. Więcej kadrów z Aleksandrą Grysz i Tomaszem Tylickim znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Aleksandra Grysz po narodzinach syna opublikowała post. "Urodził się zdrowy"

Aleksandra Grysz zdradziła więcej szczegółów na temat porodu w mediach społecznościowych. O tym, że jej syn przyszedł na świat, poinformowała na swoim profilu na Instagramie. Chłopiec urodził się 31 lipca. Kobieta podziękowała lekarzom i internautom za wsparcie. Nie kryła poruszenia i szczęścia. "Dziękujemy też każdemu z was za wsparcie i dobre życzenia. Uwierzcie, że czuliśmy to bardzo przez całą ciążę i naprawdę wierzymy, że i dzięki temu nasz synek, nasz mały Simba, urodził się zdrowy, a my jesteśmy największymi szczęściarzami na świecie, że na swoich rodziców wybrał właśnie nas" - pisała w długim poście na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Gwiazda "M jak miłość" urodziła! Zdradziła płeć i pokazała zdjęcie dziecka. Posypały się same gratulacje